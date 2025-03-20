Choisissez ci-dessous le type de produit dont vous disposez pour savoir comment le connecter à votre système d'éclairage intelligent.
Guides d'installation des produits Philips Hue
Kits de démarrage
Obtenez des instructions sur l’installation de votre kit de démarrage.
Ampoules et lampes
Obtenez des instructions sur l’installation des ampoules, des lampadaires, des lampes à poser, des luminaires, etc.
Lampes fournies avec un accessoire
Obtenez des instructions sur l’installation des lampes fournies avec un accessoire, tel qu’un variateur ou un Hue Smart button.
Lampes d’extérieur
Obtenez des instructions sur l’installation des lampes d’extérieur.
Accessoires
Obtenez des instructions sur l’installation d’une sync box ou d’autres accessoires.
Sécurité
Obtenez des instructions sur l’installation des caméras et des capteurs de sécurité.
FAQ
Comment ajouter mon appareil Philips Hue avec un code QR ?
Où puis-je trouver les codes QR sur mes appareils Philips Hue ?
Je ne trouve pas le code QR sur mon appareil. Que dois-je faire ?
Puis-je scanner les codes QR de plusieurs appareils pour les ajouter tous à mon Bridge en même temps ?
Puis-je ajouter plusieurs appareils pour plusieurs salles en scannant leurs codes QR ?
Je ne peux pas scanner le code QR. Que dois-je faire ?
Puis-je scanner le code QR sur un appareil Philips Hue plus ancien pour l'ajouter à mon Hue Bridge ?
Ai-je besoin d'une connexion Internet pour ajouter des appareils à mon Bridge en scannant leurs codes QR ?
Puis-je scanner un code QR sur un appareil Philips Hue pour l'ajouter à mon Système si je n'ai pas de Hue Bridge ?
Puis-je ajouter un produit déjà configuré en scannant son code QR ?
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.