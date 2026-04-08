펜던트 등 규격 안내서

펜던트 조명은 단순히 방을 밝히는 것 이상의 역할을 합니다. 균형, 편안함, 분위기에도 영향을 미칩니다. 크기가 적절하면 주방 아일랜드를 더욱 아늑하게 만들고, 싱크대 주변을 돋보이게 하거나, 높은 계단 통로에서 조각품 같은 시각적 초점을 만들어낼 수 있습니다. 하지만 적절한 펜던트 조명의 크기와 높이를 고르는 것은 어떤 측정 기준을 따라야 할지 잘 모른다면 부담스러울 수 있습니다.

이 펜던트 등 사이즈 가이드는 명확한 디자이너 규칙을 사용해 모든 것을 세부적으로 설명하고 필요한 측정치를 모두 알려드립니다. Philips의 펜던트 등 사이즈 선택 팁을 보시면 아일랜드 레이아웃, 주방 아일랜드 펜던트 크기 원칙 및 주방 싱크대 공간 위 펜던트 조명을 위한 지침 등이 나와 있습니다. Philips Hue가 제공하는 실용적인 측정 공식과 시각적 비율 팁 및 아이디어를 참조하시면 모든 상황에 멋지게 적용할 수 있는 조명을 연출하실 수 있을 겁니다.