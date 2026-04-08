펜던트 등 규격 안내서

2026년 1월 21일
펜던트 조명은 단순히 방을 밝히는 것 이상의 역할을 합니다. 균형, 편안함, 분위기에도 영향을 미칩니다. 크기가 적절하면 주방 아일랜드를 더욱 아늑하게 만들고, 싱크대 주변을 돋보이게 하거나, 높은 계단 통로에서 조각품 같은 시각적 초점을 만들어낼 수 있습니다. 하지만 적절한 펜던트 조명의 크기와 높이를 고르는 것은 어떤 측정 기준을 따라야 할지 잘 모른다면 부담스러울 수 있습니다.
이 펜던트 등 사이즈 가이드는 명확한 디자이너 규칙을 사용해 모든 것을 세부적으로 설명하고 필요한 측정치를 모두 알려드립니다. Philips의 펜던트 등 사이즈 선택 팁을 보시면 아일랜드 레이아웃, 주방 아일랜드 펜던트 크기 원칙 및 주방 싱크대 공간 위 펜던트 조명을 위한 지침 등이 나와 있습니다. Philips Hue가 제공하는 실용적인 측정 공식과 시각적 비율 팁 및 아이디어를 참조하시면 모든 상황에 멋지게 적용할 수 있는 조명을 연출하실 수 있을 겁니다.
펜던트 조명 크기 선택 방법
디자이너들은 흔히 높이, 간격, 규모라는 세 가지 핵심 사항을 고려하는 것으로 디자인을 시작합니다. 주방 아일랜드 위, 싱크대 위 또는 계단 통로에 펜던트 조명을 설치하든 기본 원칙은 동일합니다.
주요 규칙:
높이: 펜던트 조명은 표면에서 76~91cm(30~36인치) 높이에 걸어주세요.
간격: 펜던트 사이에 61~91cm(24~36인치) 간격을 두십시오.
천장 조정: 244m(8피트) 이상인 경우 30cm(1피트) 추가될 때마다 7.5cm(3인치)를 추가합니다
크기: 방이나 아래 표면에 맞는 펜던트 조명의 지름을 선택하세요.
측정치를 이용하면 분명한 시선과 고른 빛 분포, 균형 잡힌 비율을 유지하는 데 유용합니다. 펜던트 등 거는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
주방 아일랜드 펜던트 조명의 크기와 설치 위치
주방 아일랜드 조명 용도로 펜던트 조명을 사용하시는 경우 아일랜드 크기와 천장 높이를 기준으로 펜던트를 선택하시면 됩니다. 작은 펜던트 등 여러 개를 일렬로 매달면 빛 분포(배광)가 균일하게 이루어지고 아늑한 분위기를 만들 수 있습니다. 주방 아일랜드는 가장 흔히 펜던트 등을 거는 장소로, 비율을 잘 맞추면 공간 전체에 큰 차이를 만들 수 있습니다.
아일랜드형 펜던트 조명의 이상적인 높이는 얼마일까요?
표준 8피트(244cm) 천장의 경우, 각 펜던트를 다음과 같이 설치하세요.
조리대 위 76~91cm(30~36인치) 높이
천장 높이가 더 높을 경우, 다음만큼 증가시키세요:
추가 30cm(1피트)당 7.5cm(3인치)
이 높이는 탁 트인 시야를 확보하는 동시에 집중적이고 기능적인 조명을 만들어냅니다.
아일랜드용 펜던트 크기 정하기
적절한 사이즈 선택하기:
소형 아일랜드(122~152cm/4~5피트): 콤팩트형 펜던트
중형 아일랜드(183~213cm/6~7피트): 중형 펜던트
대형 아일랜드(244~274cm/8~9피트): 중형 내지 대형 펜던트
디자이너 팁:
간단한 공식은 다음과 같습니다.
펜던트 지름 ≈ 아일랜드 폭 ÷ 5
이렇게 하면 시각적으로 편안하게 균형이 이루어집니다.
긴 아일랜드 식탁에는 펜던트 조명이 몇 개나 필요할까요?
152~183cm(5~6피트) 아일랜드 → 펜던트 2개
213~274cm(7~9피트) 아일랜드 → 펜던트 2~3개
305cm 이상(10피트 이상) 아일랜드 → 펜던트 3개 또는 긴 선형 픽스처
펜던트 간 간격을 얼마나 두어서 설치해야 할까요?
중심 간 거리 24~36인치(61~91cm)
섬 가장자리에서 첫 번째 펜던트까지의 거리 12인치(30cm)
이러한 간격은 섬 표면을 따라 부드러운 빛의 리듬을 만들어냅니다.
더 다양한 펜던트 조명과 트랙등을 만나보세요.
주방 싱크대 위 펜던트 조명
주방 싱크대 위에 걸 펜던트 등 크기를 선택할 때는 싱크대의 폭과 천장 높이를 염두에 두어야 합니다. 중형 펜던트 등은 보통 시각적으로 지나치게 부담스럽지 않으면서 적절한 광도를 제공하는 목적으로 적합합니다. 싱크대 구역은 실용적이면서 따뜻한 느낌을 주는 조명이 적당합니다.
이상적인 걸이 높이
- 펜던트의 아랫부분을 걸어주세요:
- 싱크대 가장자리나 조리대 위 76~91cm(30~36인치).
크기
공간이 답답해 보이지 않도록 작거나 중간 크기의 펜던트 조명을 선택하는 것이 가장 좋습니다.
빛의 질
조절 가능한 백색 조명 선택:
부드럽고 따뜻한 분위기를 위해서는 2,700~3,000K를 사용
잘 보이는 작업 조명을 위해서는 3,000~4,000K 선택
Philips Hue 제품을 사용하면 웜톤과 쿨톤 간 즉tl 전환이 가능합니다. Philips Hue smart 조명 시스템에는 그 외에도 다양한 smart 기능들이 포함되어 있습니다. Hue 앱에서 자동화를 이용해 주방 조명이 켜지고 꺼지도록 설정하세요. 이른 아침에는 따뜻하게 맞이하는 분위기를 만들고, 늦은 밤에는 밝기를 낮춰줍니다. 우리는 주방을 드나들 때 양손이 꽉 차는 경우가 꽤 많습니다. 스마트 홈 어시스턴트가 있다면 음성 제어를 활용해 보는 건 어떨까요? 간단한 음성 명령만으로 펜던트 등의 밝기를 낮추거나 높이고, 켜거나 끌 수 있습니다. 손이 젖었거나 음식물이 묻었을 때 사용하기에 딱 좋아요!
더 다양한 주방 조명 아이디어를 살펴보고 집안 공간의 품격을 높일 수 있는 smart 조명을 만나보세요.
계단통 및 높은 천장에 적합한 펜던트 크기
펜던트 조명은 특히 여러 개를 함께 설치했을 때 계단 공간에 포인트를 줄 수 있으며 충분한 조명을 제공합니다. 계단 위 펜던트 조명은 사람들이 아래를 지나갈 때 조명에 부딪히지 않도록 충분히 높게 설치해야 합니다. 크고 밝은 펜던트 조명은 계단에 이상적이며, 높은 천장의 공간에 어울리는 강렬한 조명 효과를 연출합니다.
권장 드롭 높이
일반적인 펜던트 드롭 길이:
천장에서부터 244~366cm(8~12피트)
이렇게 하면 펜던트 조명이 눈에 보이는 수직 공간을 차지하게 됩니다.
최적 픽스처 유형
오버사이즈 스테이트먼트 펜던트
다중 조명 클러스터
조절 가능한 케이블 펜던트
높은 선형 펜던트
smart 조명은 시간대에 따라 밝기를 조절하여 더욱 극적인 효과를 낼 수 있습니다.
추가적인 크기 고려 사항
펜던트 직경 공식
널리 사용되는 두 가지 공식:
펜던트 지름 = 아일랜드 너비 ÷ 5
총 펜던트 폭의 합 = 아일랜드 길이의 60~70%
펜던트 용도별 루멘 값
작업 영역: 300~600루멘 이상
주변 환경: 200~300 루멘
장식용 펜던트: 분위기에 따라 다양하게 활용 가능
모양 선택하기
글로브: 고르고 부드러운 빛
원뿔형: 집중 작업 조명
드럼: 따뜻한 주변 조명
선형: 현대적이고 방향성 있는 조명
Philips Hue는 펜던트 조명을 한 단계 더 업그레이드해 줍니다.
Philips Hue 펜던트 조명과 smart 전구는 모든 공간에 다양한 활용성을 제공합니다. 밝기, 색온도를 조절하거나 하루 종일 자동으로 전환되는 장면을 만들 수도 있습니다.
주요 특징은 다음과 같습니다.
작업 조명 또는 주변 조명에 맞춘 세밀한 밝기 조절
웜투쿨 화인트 및 컬러 옵션(모델에 따라 다름)
배선 변경 없이 밝기 조절
아침 루틴 또는 저녁 분위기에 맞춰 조명을 조절하는 자동화 기능
높은 천장을 위해 일부 펜던트 조명에는 긴 케이블 옵션이 제공됩니다.
더 많은 smart 조명 제어 기능을 확인해 보세요 .
구매 전 실용적인 체크리스트
Ceiling height (important for drop length)
Counter, sink or table width
Pendant diameter
Surface to pendant height (30–36 in / 76–91 cm)
Number of pendants & spacing
Type of light needed (task, ambient or decorative)
IP rating if used near water
Smart bulb compatibility
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