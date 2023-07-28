Alexa를 사용해 음성으로 조명을 제어하고, 집 안에 있는 모든 스마트 기기를 사용해 사용자 지정 자동화를 생성하세요.
필요한 준비물
Philips Hue를 Alexa에 연결하는 데 필요한 것이 모두 갖춰져 있는지 확인해 보세요.
Philips Hue 조명
Philips Hue 조명은 Amazon Alexa에 연결해 제어할 수 있습니다.
Alexa 호환 기기
스크린이든 스피커든, Alexa와 호환되는 스마트 기기가 필요합니다.
Alexa 앱
모바일 기기에 Alexa 앱을 다운로드해 두어야 합니다.
Hue Bridge(전체 기능 사용 가능)
Bluetooth를 이용해 Philips Hue를 Alexa에 연결할 수도 있지만 Hue Bridge를 이용하면 더 많은 기능을 사용할 수 있습니다.
이렇게 하세요
Hue 조명을 Alexa에 연결하는 데에는 Hue Bridge와 Bluetooth 중 어느 것으로 연결하는가에 따라 두 가지 방법이 있습니다. Hue Bridge로 연결하는 경우 Matter를 통해 자동 연결됩니다.
Hue Bridge로 셋업하기
- Amazon Alexa 앱을 엽니다.
- '자세히' 탭에서 '스킬 & 게임'을 탭합니다.
- 오른쪽 상단 코너에 있는 검색 아이콘을 탭합니다.
- 검색창에 “Philips Hue”라고 입력합니다. 'Hue 스킬'을 탭합니다.
- '활성화'를 탭해 사용하면 됩니다.
- 자동으로 Philips Hue 계정 페이지로 이동합니다. 내 계정에 로그인합니다.
- 연결하려는 Hue Bridge를 선택하고 '다음'을 탭합니다.
- '동의하고 계속하기'를 탭합니다.
- '닫기'를 탭합니다.
Bluetooth로 Philips Hue 셋업하기
- Philips Hue 스마트 조명을 켭니다. Alexa 또는 Alexa 앱에서, '새 조명을 찾았습니다'라고 말하면 이제 기기를 사용할 준비가 된 것입니다.
- Echo 기기가 조명을 찾지 못하는 경우, “Alexa, 기기를 찾아줘." 하고 말합니다. 일단 조명을 찾으면, “Alexa, 첫 번째 조명을 켜줘." 하고 말합니다.
“Alexa...”라고 말해 보세요.
Philips Hue를 Alexa에 연결하고 나면 자주 쓰는 다음 음성 명령을 테스트해 보세요!
"조명을 켜줘."
“침실 조명을 꺼줘.”
“독서등을 켜줘.”
“거실을 보라색으로 바꿔줘.”
“주방을 북극 오로라로 설정해줘.”
“밝기를 30%로 낮춰줘.”
Q&A
Philips Hue는 Amazon Alexa와 호환이 되나요?
Philips Hue는 Amazon Alexa와 호환이 되나요?
Philips Hue 조명을 제어하는 데 어떤 Amazon Alexa 기기를 사용할 수 있나요?
Philips Hue 조명을 제어하는 데 어떤 Amazon Alexa 기기를 사용할 수 있나요?
Philips Hue 조명이 Amazon Alexa 앱에 표시되지 않는 이유는 뭔가요?
Philips Hue 조명이 Amazon Alexa 앱에 표시되지 않는 이유는 뭔가요?
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