Philips Hue를 Apple Home과 페어링하면 Siri를 사용해 음성으로 조명을 제어할 수 있습니다.
어떤 Siri 음성 명령이 필요하세요?
Philips Hue에서 가장 많이 쓰는 Siri 명령 10가지
- 조명을 켜줘.
- 조명을 꺼줘.
- 아래층 조명을 꺼줘.
- 거실 조명을 끝까지 켜줘.
- 아래층 밝기를 50%로 조정해줘.
- 거실에 어떤 조명이 켜져 있니?
- 침실의 조명을 파란색으로 설정해줘.
- 좋은 아침.
- 잘 자.
- 거실 조명을 독서 모드로 켜줘.
Siri 색상 명령
- 거실 조명을 파란색으로 켜줘.
- 현관 조명을 금색으로 해줘.
- 조명을 라임 녹색으로 해줘.
- 거실 조명을 보라색으로 해줘.
- 침대 테이블 조명을 분홍색으로 해줘.
- 부엌 조명을 주황색으로 해줘.
Philips Hue 스마트 조명은 1천6백만 가지 색상을 갖추고 있으므로, Siri에게 명령하는 색상을 창의적으로 선택해 보세요. 진홍색, 연어의 분홍색, 청록색, 시안색, 하늘색, 자홍색, 연초록색 또는 연보라색과 같이 더 독특한 색채를 선별하여 실제로 집안 분위기를 개인화하세요.
조명 레시피와 연출 장면 명령
- 주방 조명을 활력 모드로 설정해줘.
- 거실 조명을 새벽 바다 모드로 켜줘.
- 공부방 조명을 사바나의 일몰로 설정해줘.
- 서재에 가을의 금빛 모드를 켜줘.
- 침실을 푸른 산호초로 설정해줘.
한 가지 색 이상의 음성 명령을 사용하여 조명 디자이너가 수작업으로 제작한 조명 레시피를 설정하여 일상적인 활동이나 여러 색상 조합을 선사하는 연출 장면에 최고로 적합한 조명을 비출 수 있습니다. 이러한 명령을 사용하려면 먼저 HomeKit에서 이용할 연출 장면부터 저장해야 합니다.
Hue sync box 명령
- Sync box를 켜줘.
- Sync box를 꺼줘.
- Sync box를 시작으로 설정해줘.
- Sync box를 중지로 설정해줘.
- Sync box를 PlayStation 4로 설정해줘.
- Sync box를 은은한 강도로 설정해줘.
- Sync box를 중간 강도로 설정해줘.
- Sync box를 높은 강도로 설정해줘.
- Sync box를 강렬한 강도로 설정해줘.
- Sync box를 게임/동영상/음아으로 설정해줘.