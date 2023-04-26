Philips Hue 스마트 조명은 1천6백만 가지 색상을 갖추고 있으므로, Siri에게 명령하는 색상을 창의적으로 선택해 보세요. 진홍색, 연어의 분홍색, 청록색, 시안색, 하늘색, 자홍색, 연초록색 또는 연보라색과 같이 더 독특한 색채를 선별하여 실제로 집안 분위기를 개인화하세요.