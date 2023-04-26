Philips Hue용 Siri 음성 명령

Philips Hue용 Siri 음성 명령

Philips Hue를 Apple Home과 페어링하면 Siri를 사용해 음성으로 조명을 제어할 수 있습니다.

Philips Hue에서 가장 많이 쓰는 Siri 명령 10가지

  • 조명을 켜줘.
  • 조명을 꺼줘.
  • 아래층 조명을 꺼줘.
  • 거실 조명을 끝까지 켜줘.
  • 아래층 밝기를 50%로 조정해줘.
  • 거실에 어떤 조명이 켜져 있니?
  • 침실의 조명을 파란색으로 설정해줘.
  • 좋은 아침.
  • 잘 자.
  • 거실 조명을 독서 모드로 켜줘.

기본 Siri 명령

  • Hue 조명을 모두 찾아줘.
  • 책상 조명을 켜줘.
  • 아래층에 조명이 켜져 있니?
  • 거실을 더 밝게 해줘.

Siri 색상 명령

  • 거실 조명을 파란색으로 켜줘.
  • 현관 조명을 금색으로 해줘.
  • 조명을 라임 녹색으로 해줘.
  • 거실 조명을 보라색으로 해줘.
  • 침대 테이블 조명을 분홍색으로 해줘.
  • 부엌 조명을 주황색으로 해줘.

Philips Hue 스마트 조명은 1천6백만 가지 색상을 갖추고 있으므로, Siri에게 명령하는 색상을 창의적으로 선택해 보세요. 진홍색, 연어의 분홍색, 청록색, 시안색, 하늘색, 자홍색, 연초록색 또는 연보라색과 같이 더 독특한 색채를 선별하여 실제로 집안 분위기를 개인화하세요.

조명 레시피와 연출 장면 명령

  • 주방 조명을 활력 모드로 설정해줘.
  • 거실 조명을 새벽 바다 모드로 켜줘.
  • 공부방 조명을 사바나의 일몰로 설정해줘.
  • 서재에 가을의 금빛 모드를 켜줘.
  • 침실을 푸른 산호초로 설정해줘.

한 가지 색 이상의 음성 명령을 사용하여 조명 디자이너가 수작업으로 제작한 조명 레시피를 설정하여 일상적인 활동이나 여러 색상 조합을 선사하는 연출 장면에 최고로 적합한 조명을 비출 수 있습니다. 이러한 명령을 사용하려면 먼저 HomeKit에서 이용할 연출 장면부터 저장해야 합니다.

Hue sync box 명령

  • Sync box를 켜줘.
  • Sync box를 꺼줘.
  • Sync box를 시작으로 설정해줘.
  • Sync box를 중지로 설정해줘.
  • Sync box를 PlayStation 4로 설정해줘.
  • Sync box를 은은한 강도로 설정해줘.
  • Sync box를 중간 강도로 설정해줘.
  • Sync box를 높은 강도로 설정해줘.
  • Sync box를 강렬한 강도로 설정해줘.
  • Sync box를 게임/동영상/음아으로 설정해줘.
  • Paypal
  • Visa
  • Apple Pay
  • American Express