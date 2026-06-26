Hue Sync TV 앱을 사용하여 조명이 LG TV 화면의 콘텐츠에 반응하도록 하세요.
Philips Hue와 LG
LG TV와 동기화하는 방법
호환성을 확인하세요
Sync TV 앱은 webOS24 이상이 탑재되고 2024년 이후 출시된 LG TV와 호환됩니다. 앱을 지원하는 TV의 경우 앱에서 검색했을 때 표시됩니다.
Hue 시스템 설정
조명을 LG TV와 동기화하려면 최소한 컬러 지원 Philips Hue 조명 1개와 Philips Hue Bridge가 있어야 합니다.
동기화에 가장 적합한 조명
Play gradient lightstrip 55"
￦350,900
스타터킷 만들기
브릿지
￦105,000
Play 라이트 바 더블 팩
￦229,000
Play gradient lightstrip 65"
￦383,900
Signe gradient 플로어 램프
￦495,000
Q&A
Hue Sync TV 앱과 호환되는 LG TV는 어떤 것들이 있나요?
Hue Sync TV 앱과 호환되는 LG TV는 어떤 것들이 있나요?
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언제든지 도와드리겠습니다! Philips Hue와 LG TV를 페어링하는 데 추가 지원이 필요하면, 더 많은 질문과 답변을 확인하거나 저희에게 문의하세요.