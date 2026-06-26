Philips Hue와 LG

Hue Sync TV 앱을 사용하여 조명이 LG TV 화면의 콘텐츠에 반응하도록 하세요.

보라색과 파란색 Hue 조명이 있는 LG TV 앞 소파에 앉아 있는 남자와 여자

LG TV의 Sync TV 앱

LG TV에서 시청하는 콘텐츠와 Hue 조명을 동기화하세요.

앱 살펴보기

LG TV의 Sync TV 앱

LG TV에서 시청하는 콘텐츠와 Hue 조명을 동기화하세요.

앱 살펴보기

LG TV와 동기화하는 방법

흰색 배경의 Hue Play gradient lightstrip, Hue Bridge 및 전구

호환성을 확인하세요

Sync TV 앱은 webOS24 이상이 탑재되고 2024년 이후 출시된 LG TV와 호환됩니다. 앱을 지원하는 TV의 경우 앱에서 검색했을 때 표시됩니다.

호환되는 TV 찾기
Hue 스마트 조명 3개와 함께 벽에 설치된 LG TV

Hue 시스템 설정

조명을 LG TV와 동기화하려면 최소한 컬러 지원 Philips Hue 조명 1개와 Philips Hue Bridge가 있어야 합니다.

Hue Bridge 구입하기

Sync TV 앱 받기

TV에 앱을 다운로드하고 설정한 후 동기화할 준비를 하세요!

앱 살펴보기

동기화에 가장 적합한 조명

Play gradient lightstrip 55"

Play gradient lightstrip 55"

￦350,900

스타터킷 만들기
브릿지

브릿지

￦105,000

Play 라이트 바 더블 팩

Play 라이트 바 더블 팩

￦229,000

Play gradient lightstrip 65"

Play gradient lightstrip 65"

￦383,900

Signe gradient 플로어 램프

Signe gradient 플로어 램프

￦495,000

다채로운 조명으로 둘러싸인 거실 벽에 걸려 있는 LG TV

LG

LG는 60년 이상 사용자에게 고품질의 제품, 서비스, 기능을 제공해 왔으며, 여기에는 스마트 홈을 위한 제품도 포함됩니다.

LG로 이동

Q&A

Hue Sync TV 앱과 호환되는 LG TV는 어떤 것들이 있나요?

LG TV 앱에 대한 Hue 제품 지원

지원 받기

언제든지 도와드리겠습니다! Philips Hue와 LG TV를 페어링하는 데 추가 지원이 필요하면, 더 많은 질문과 답변을 확인하거나 저희에게 문의하세요.

지원 페이지로 이동
  • Paypal
  • Visa
  • Apple Pay
  • American Express