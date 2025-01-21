Hue - 홈 오토메이션을 위한 등 스케줄

필립스 Hue 앱의 스케줄 기능을 사용하면 외출 시에도 집에 사람이 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 특정 시간에 조명이 켜지도록 시간을 지정해 보세요. 방마다 조명이 켜지는 시간을 다르게 설정할 수도 있습니다. 밤에는 조명이 서서히 어두워지도록 설정할 수도 있어 이제 더 이상 불을 끄는 일에 신경 쓰지 않아도 됩니다.