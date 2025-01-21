Aphelion 다운라이트
Philips Hue 백색 앰비언스 Aphelion LED 다운라이트로 당신의 순간과 분위기를 위한 조명을 따뜻한 백색에서 시원한 일광까지 경험해보세요. 부드럽게 잠들었다 깨는 데 도움이 되며, 기운을 북돋우어 집중, 독서 및 휴식하는 데도 도움이 됩니다.
제품 특징
- 화이트 앰비언스
- LED 내장
- 알루미늄
- Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤*
- 음성으로 컨트롤*
Hue - 집 밖에서 제어
어디서나 원격으로 조명을 컨트롤할 수 있습니다. 집에서 나오기 전에 불을 끄지 않은 것 같다고요? 걱정 마세요. 앱으로 확인하고 원격으로 끄면 됩니다. 야근이 있는 날에는 원격으로 불을 켤 수도 있습니다.
Hue - 스마트 기기를 통해 컨트롤
필립스 Hue 등을 브릿지에 연결하면 무한한 가능성이 열립니다. 스마트폰이나 태블릿에서 필립스 Hue 앱으로 등을 컨트롤하고 스위치를 추가하여 등을 끄거나 켤 수 있습니다. 타이머, 알림 등의 기능으로도 필립스 Hue를 경험해 보세요.
Hue - 나만의 분위기 만들기
웜 화이트와 내추럴 화이트로 집안 곳곳을 밝히고, 특별한 순간을 더 특별하게 만들어 보세요. 봄철의 태양을 닮은 상쾌한 화이트, 여름철 햇살을 떠올리게 하는 웜 화이트, 겨울의 쿨 화이트 등 계절의 변화를 표현하는 다양한 스타일이 준비되어 있습니다.
Hue - 조광 가능
필립스 Hue가 보장하는 부드러운 밝기 조절을 경험해 보세요. 전기 전문가를 불러 전선을 연결하거나 번거롭게 설치하는 과정 없이도, 너무 밝거나 어둡지 않은 적당한 밝기를 간편하게 즐길 수 있습니다.
Hue - 활력
모닝 커피를 건너뛰고 밝은 쿨 화이트 데이라이트로 하루의 시작을 준비해 보세요. 몸과 마음에 활기가 살아납니다. 심신이 지쳐 새로운 활력이 필요할 때 안성맞춤이죠.
Hue - 홈 오토메이션을 위한 등 스케줄
필립스 Hue 앱의 스케줄 기능을 사용하면 외출 시에도 집에 사람이 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 특정 시간에 조명이 켜지도록 시간을 지정해 보세요. 방마다 조명이 켜지는 시간을 다르게 설정할 수도 있습니다. 밤에는 조명이 서서히 어두워지도록 설정할 수도 있어 이제 더 이상 불을 끄는 일에 신경 쓰지 않아도 됩니다.
Hue - 읽기
Philips Hue가 선사하는 독서를 위한 완벽한 화이트 조명과 함께 좋아하는 소설을 읽어 보세요. 시간 가는 줄 모르고 빠져들게 될 겁니다.
Hue - 이완
하루의 완벽한 끝을 위해 백색 등의 은은한 빛과 함께 다리를 높은 곳에 올리고 휴식을 취해 보세요. 느긋한 하얀 빛은 저녁에 긴장을 풀어주어 밤에 잘 잘 수 있도록 해줍니다.
Hue - 자연스럽게 깨어나고 잠드는 생활
필립스 Hue를 사용하면 원하는 방식으로 상쾌하게 잠에서 깨어날 수 있습니다. 따뜻한 일출과 함께 순조롭게 하루를 시작하세요. 서서히 밝아지기 때문에 시끄러운 알람 소리 대신 자연의 빛으로 깨어난다는 느낌이 듭니다. 하루를 올바르게 시작하세요. 저녁에는 편안하고 따뜻한 백색광이 긴장을 풀고 기분 좋게 잠에 빠져들 수 있도록 도와줍니다.
사양
디자인 및 마감
디자인 및 마감
색상
화이트
재질
알루미늄