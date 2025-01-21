*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.
A60 - E26 스마트 전구 - 1600
지금까지의 가장 스마트한 전구로 자연광의 혜택을 누려보세요. 40% 적은 에너지를 사용하도록 재설계되었으며 Chromasync™ 정밀 색상 매칭과 전체 스펙트럼 백색광이 탑재되었습니다. 백색광의 이상적인 색상이나 톤을 구현한 다음, 최대 밝기에서 0.2%까지 매우 낮은 밝기로 더욱 세부적으로 사용자 지정하세요.
제품 특징
- 최대 1600루멘
- 풀 스펙트럼 조명(1000-20000K)
- 0.2%로 밝기 조절 가능
- Chromasync™ 정밀 컬러
- 앱 또는 음성으로 컨트롤
음성으로 조명 제어*
Philips Hue는 병용 가능한 Google Nest 또는 Amazon Echo 기기와 짝지으면 Amazon Alexa 및 Google Assistant와 연동됩니다. 간단한 음성 명령으로 한 번에 여러 개 등 또는 단 1개의 램프를 컨트롤할 수 있습니다.
컬러풀한 스마트 조명으로 당신에게 꼭 맞는 경험을 해보세요
어떤 분위기에도 꼭 맞는 1600만가지 컬러로 집 안 분위기를 바꿔보세요. 버튼만 터치하여 파티를 위한 축제 무드를 설정하거나, 거실을 영화관으로 변신시키거나, 컬러 액센트로 실내 장식을 향상시킬 수 있습니다.
따뜻한~시원한 백색 빛으로 적당한 무드를 설정하세요
따뜻한~시원한 백색 빛의 다양한 색온도 제공합니다. 밝은 빛에서 낮은 나이트라이트까지 밝기 조절이 가능하여 원하는 색온도와 밝기로 조정할 수 있습니다.
Bridge를 사용해 스마트 조명의 모든 기능을 구현해 보세요.
Bridge는 외출 중 제어, 음성 제어, 자동 조명 등 스마트 조명을 정말 스마트하게 만드는 다양한 기능을 가능하게 만드는 역할을 합니다. 설치한 조명에 Bridge를 더해 몰입적인 경험을 연출하고, 안전하고 믿을 수 있는 기술을 활용해 보세요. Bridge는 완전히 새로운 스마트 조명의 세상으로 들어가는 열쇠입니다.
사양
내구성
내구성
스위치 주기 수
50,000
명목 수명
25,000