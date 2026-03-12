Hue Flux 커넥터 4팩
일시 품절
Hue Flux 커넥터 4팩 소개
처음 사용하는 분들도 간편하게 설치할 수 있습니다. Flux 또는 Flux ultra-bright 스트립 조명 두 개를 자른 후 연결하세요. 이 커넥터는 두 개의 스트립 조명을 일직선으로 연결하여, 빛의 균일성이나 품질을 저하시키지 않으면서도 긴 공간에 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 방 전체를 감싸는 긴 조명 스트립, 코브 조명, 또는 계단식 천장 설치에 이상적입니다.
- 스트립 조명 2개 연결
- 90도 코너 연결
- 조명의 일관성 보장
- DIY에 적합
- 4개 코너 커넥터 포함
기능
- 제품 번호(EAN/UPC)
- 8721103043917
디자인 및 마감
- 색상
- 화이트
- 재질
- 플라스틱
추가 기능/액세서리 포함
- 배터리 포함
- 아니요
기타
- 유형:
- 액세서리
포장 치수 및 무게
- EAN/UPC - 제품
- 8721103043917
- 순중량
- 0.01 kg
- 총중량
- 0.03 kg
- 높이
- 90 mm
- 길이
- 40 mm
- 폭
- 58 mm
- 제품 코드 (12NC)
- 929004257301
제품 규격 및 무게
- 전체 높이
- 10 mm
- 전체 길이
- 21 mm
- 전반적인 너비
- 21 mm
서비스
- 보증
- 2년
지원 대상
- 효과 기능과만 병용 가능
- Yes
- Philips Hue 앱
- iOS 16 이상
- WiFi
- Wi-Fi 없이 작동
- 지원 기간
- 도입일로부터 최소 48개월
- 통신 프로토콜
- Bluetooth, Zigbee
- 타사 시스템과의 호환성
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, 삼성 SmartThings, Sonos
기타
- 사용 설명서
- User Manual
- 제품 폐기
- (경제적) 수명이 다하면 현지 규정에 따라 제품을 폐기해야 하며 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기하지 않도록 해야 합니다. 제품을 올바른 방법으로 폐기함으로써 환경과 인체에 유해한 영향이 발생하는 것을 막을 수 있습니다.
- 해체
- 해체 정보가 없습니다