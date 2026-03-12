처음 사용하는 분들도 간편하게 설치할 수 있습니다. Flux 또는 Flux ultra-bright 스트립 조명 두 개를 자른 후 연결하세요. 이 커넥터는 두 개의 스트립 조명을 일직선으로 연결하여, 빛의 균일성이나 품질을 저하시키지 않으면서도 긴 공간에 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 방 전체를 감싸는 긴 조명 스트립, 코브 조명, 또는 계단식 천장 설치에 이상적입니다.

스트립 조명 2개 연결

90도 코너 연결

조명의 일관성 보장

DIY에 적합

4개 코너 커넥터 포함