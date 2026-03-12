Hue Flux 스트립 조명 연장 케이블 5m
일시 품절
Hue Flux 스트립 조명 연장 케이블 5m 소개
실내 Flux 또는 Flux ultra-bright 스트립 조명을 원하는 위치에 편리하게 설치하세요. 눈에 띄지 않고 미니멀한 디자인의 이 5미터 연장 케이블을 사용하면 스트립 조명이 전원으로부터 얼마나 떨어져 있는지 걱정할 필요가 없습니다. 이 연장선을 사용하면 전원 공급 장치를 시야에서 쉽게 숨길 수 있습니다.
- 5m / 16ft 연장 케이블
- 간편한 설치
- 눈에 띄지 않는 미니멀한 디자인
- 안전한 저전압 설정(IP20)
기능
- 제품 번호(EAN/UPC)
- 8721103043795
디자인 및 마감
- 색상
- 화이트
- 재질
- PVC
추가 기능/액세서리 포함
- 배터리 포함
- 아니요
기타
- 유형:
- 액세서리
포장 치수 및 무게
- EAN/UPC - 제품
- 8721103043795
- 순중량
- 0.21 kg
- 총중량
- 0.25 kg
- 높이
- 166 mm
- 길이
- 45 mm
- 폭
- 89 mm
- 제품 코드 (12NC)
- 929004257101
제품 규격 및 무게
- 전체 높이
- 13.5 mm
- 전체 길이
- 5,000 mm
- 전반적인 너비
- 13.5 mm
서비스
- 보증
- 2년
기술 사양
- 보호 등급
- 클래스 III - 저전압의 탁월한 안정성
지원 대상
- 효과 기능과만 병용 가능
- Yes
- Philips Hue 앱
- iOS 16 이상
- WiFi
- Wi-Fi 없이 작동
- 지원 기간
- 도입일로부터 최소 48개월
- 통신 프로토콜
- Bluetooth, Zigbee
- 타사 시스템과의 호환성
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, 삼성 SmartThings, Sonos
기타
- 사용 설명서
- User Manual
- 제품 폐기
- (경제적) 수명이 다하면 현지 규정에 따라 제품을 폐기해야 하며 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기하지 않도록 해야 합니다. 제품을 올바른 방법으로 폐기함으로써 환경과 인체에 유해한 영향이 발생하는 것을 막을 수 있습니다.
- 해체
- 해체 정보가 없습니다