실내 Flux 또는 Flux ultra-bright 스트립 조명을 원하는 위치에 편리하게 설치하세요. 눈에 띄지 않고 미니멀한 디자인의 이 5미터 연장 케이블을 사용하면 스트립 조명이 전원으로부터 얼마나 떨어져 있는지 걱정할 필요가 없습니다. 이 연장선을 사용하면 전원 공급 장치를 시야에서 쉽게 숨길 수 있습니다.

5m / 16ft 연장 케이블

간편한 설치

눈에 띄지 않는 미니멀한 디자인

안전한 저전압 설정(IP20)