Hue Flux 스트립 조명 연장 케이블 5m

lightstrip Hue Flux 스트립 조명 연장 케이블 5m 전면 클로즈업
일시 품절

Hue Flux 스트립 조명 연장 케이블 5m 소개

실내 Flux 또는 Flux ultra-bright 스트립 조명을 원하는 위치에 편리하게 설치하세요. 눈에 띄지 않고 미니멀한 디자인의 이 5미터 연장 케이블을 사용하면 스트립 조명이 전원으로부터 얼마나 떨어져 있는지 걱정할 필요가 없습니다. 이 연장선을 사용하면 전원 공급 장치를 시야에서 쉽게 숨길 수 있습니다.  

  • 5m / 16ft 연장 케이블
  • 간편한 설치
  • 눈에 띄지 않는 미니멀한 디자인
  • 안전한 저전압 설정(IP20)
  • Paypal
  • Visa
  • Apple Pay
  • American Express