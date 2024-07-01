Philips Hue 한시적 할인 행사

1. 이 프로모션은 2023년 7월 24일부터 재고가 소진되는 2023년까지 유효합니다.



2. 할인:

가. 제품에 직접 적용됩니다.

나. 이번 프로모션의 일환으로 최대 25개 제품에 적용됩니다.



3. 해당 프로모션:

가. 재고 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

나. Hue 매장의 다른 혜택과 중복 사용할 수 없습니다.

다. 가격 및/또는 제품 변경은 물론 철자, 인쇄 및 조판 오류가 생길 수 있습니다.

4. [product name] (929002422702) 및 [product name] (929002422802): 2023년 7월 24일부터 8월 6일까지만 할인 판매합니다.

5. 기획자는 Signify XXX입니다. Signify는 언제든지 프로모션을 취소하거나 본 이용 약관을 다시 게시하여 수정할 권리를 보유합니다.