계절 재고 정리 할인 행사를 통해 일부 제품을 최대 30% 할인가에 구입하세요.
- 15% 할인 혜택
- 50,000원 이상 구매시 무료 배송
- 14일 이내 반품
파격적인 시즌 할인 혜택
마지막 할인 행사를 이용해 스마트 조명 환경을 새롭게 바꿔 보세요. 일부 전구 및 전등 제품을 최대 30% 할인 가격으로 만나세요. 서둘러야 합니다. 이러한 제품은 시즌 재고 정리의 일환이므로 오래 판매하지 않습니다!
Hue
Play HDMI 싱크 박스
등을 홈 시어터와 동기화
HDMI 기기 최대 4대까지 연결
앱을 사용하여 귀하의 경험을 맞춤화하세요
Hue 브릿지 및 Hue 컬러등 요구됨
￦345,000
Hue
탭 스위치
무선 설비
조명을 자동화합니다
￦99
Hue
동작 센서
무선 설비
조명을 자동화합니다
하루 중 시간에 따라 광을 조절
어디에나 탑재
￦69,000
Philips Hue 한시적 할인 혜택 안내
Philips Hue 재고 정리 품목은 얼마나 할인이 되나요?
Philips Hue 재고 정리 품목은 얼마나 할인이 되나요?
재고 판매 기간은 언제인가요?
재고 판매 기간은 언제인가요?
Philips Hue의 스마트 조명 기구 할인 매장이 있나요?
Philips Hue의 스마트 조명 기구 할인 매장이 있나요?
약관
Philips Hue 한시적 할인 행사
1. 이 프로모션은 2023년 7월 24일부터 재고가 소진되는 2023년까지 유효합니다.
2. 할인:
가. 제품에 직접 적용됩니다.
나. 이번 프로모션의 일환으로 최대 25개 제품에 적용됩니다.
3. 해당 프로모션:
가. 재고 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
나. Hue 매장의 다른 혜택과 중복 사용할 수 없습니다.
다. 가격 및/또는 제품 변경은 물론 철자, 인쇄 및 조판 오류가 생길 수 있습니다.
4. [product name] (929002422702) 및 [product name] (929002422802): 2023년 7월 24일부터 8월 6일까지만 할인 판매합니다.
5. 기획자는 Signify XXX입니다. Signify는 언제든지 프로모션을 취소하거나 본 이용 약관을 다시 게시하여 수정할 권리를 보유합니다.