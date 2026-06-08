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An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

스포츠 라이브 조명 할인: 최대 25% 할인

세일 상품을 2개 이상 구매하고 15% 할인 받으세요. Bridge를 추가하면 25% 할인 혜택을 받을 수 있습니다.

An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

스포츠 라이브 조명 할인: 최대 25% 할인

세일 상품을 2개 이상 구매하고 15% 할인 받으세요. Bridge를 추가하면 25% 할인 혜택을 받을 수 있습니다.

16개 제품
세일
Play gradient light tube 대형 전면 클로즈업

Play gradient light tube 대형

60” 이상 TV용
전력 공급 장치 포함
백색 및 컬러 조명의 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 필요
세일
Gradient lightstrip 2미터 전면 클로즈업

Gradient lightstrip 2미터

LED 내장
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
세일
A60 - E26 스마트 전구 - 1100 전면 클로즈업

A60 - E26 스마트 전구 - 1100

최대 1100루멘
풀 스펙트럼 데이라잇
0.2%의 매우 낮은 조광
Chromasync™ 정밀 컬러

Bridge 추가

Hue의 더 많은 기능을 활용하고 25% 할인 혜택을 받으세요!

Hue Bridge 구입
세일
Play gradient lightstrip 75인치 이상 전면 클로즈업

Play gradient lightstrip 75인치 이상

75인치 TV 이상 전용
전원 공급 장치 및 부착장치 포함
백색 및 컬러 조명의 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 필요
세일
Flourish 테이블 조명 전면 클로즈업

Flourish 테이블 조명

E26 LED 전구 포함
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
세일
GU10 - 스마트 스포트라이트 전면 클로즈업

GU10 - 스마트 스포트라이트

화이트 앤 컬러 라이트
최대 400루멘
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
세일
Philips Hue Play HDMI sync box 8K 전면 클로즈업

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

8K 60Hz 및 4K 120Hz에서 TV 콘텐츠와 조명을 동기화
HDMI 2.1 인증
화면의 내용과 1:1 색상 동기화 생성
Philips Hue 조명을 최대 10개까지 연결
세일
Signe gradient 플로어 램프 전면 클로즈업

Signe gradient 플로어 램프

블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
세일
Play 라이트 바 더블 팩 전면 클로즈업

Play 라이트 바 더블 팩

LED 내장
블랙
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤*
음성으로 컨트롤*
세일
Gradient lightstrip 연장 1미터 전면 클로즈업

Gradient lightstrip 연장 1미터

LED 내장
그라디언트 라이트스트립 베이스킷이 요구됩니다
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
세일
브릿지 전면 클로즈업

브릿지

50개의 조명, 12개의 액세서리 지원
Hue Sync 활성화
조명 및 보안 통합을 강화합니다.
고급 암호화
세일
Play 라이트 바 연장 팩 전면 클로즈업

Play 라이트 바 연장 팩

LED 내장
블랙
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤*
음성으로 컨트롤*
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Sports Live 스마트 조명 프로모션 안내

스포츠 라이브 조명 세일 기간은 언제인가요?

스마트 조명 할인에는 어떤 제품들이 포함되나요?

Sports Live 프로모션과 같은 Philips Hue 할인 및 특가 정보 최신 정보를 어떻게 확인할 수 있나요?

이용 약관

  • 본 프로모션은 2026년 6월 21일 23시 59분까지 유효합니다.
  • 장바구니에 할인 제품을 2개 이상 담으시면 해당 프로모션 제품 총액에서 15% 할인해 드립니다. Hue Bridge가 해당 품목 중 하나라면, 적격 프로모션 제품 총액에서 25% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 결제 시 장바구니에 담긴 적격 프로모션 제품의 총액에 할인이 https://www.philips-hue.com/ko-kr/products/promotions/sport-experience에서 적용됩니다.
  • 본 프로모션의 일환으로 최대 16개 제품에 할인을 적용할 수 있습니다.
  • 본 프로모션은 재고 상황에 따라 변동될 수 있으며, 모든 구입 품목은 Philips Hue 판매 약관의 적용을 받습니다.
  • 주문 제품의 일부를 반품하는 경우, 반품 자격이 있는 제품에 한해 해당 반품분에 대한 할인 금액이 환불 금액에서 차감됩니다. 
  • 이 프로모션은 www.philips-hue.com에서 다른 할인이나 쿠폰 코드와 함께 사용할 수 없습니다.
  • Signify Korea 언제든지 프로모션을 취소하거나 본 이용 약관을 재게시하여 수정할 권리를 보유합니다.

반품 절차 읽어보기

Hue Sports Live와 스마트 조명으로 이번 축구 시즌을 한층 더 특별하게 즐겨보세요!

Hue Sports Live 조명 세일을 홍보하는 녹색 빛의 분위기로 감싸진 TV 화면 속 축구 경기장 이미지

빅 매치 순간

조명이 킥오프부터 하프타임, 마지막 휘슬까지 모든 순간에 반응합니다. 

친구들이 TV 축구 경기에서 본 골을 축하하며, Hue Sports Live 기능이 조명이 분홍색과 파란색 톤으로 반응하게 만듭니다.

모든 골

빛 효과가 각 골과 팀의 승리에 맞춰 실시간으로 반응합니다.

네 명의 친구가 소파에 앉아 한 명은 축구공을 들고 TV로 경기를 시청하고 있습니다. 이때 Hue Sports Live 기능이 레드카드가 나올 때 조명을 붉게 연출합니다.

레드카드와 옐로카드

모멘텀 변화부터 심판의 결정까지, 조명은 경기의 모든 기복에 실시간으로 반응합니다.

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