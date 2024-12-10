Hue In-Wall 솔루션 종합 가이드

Philips Hue에는 조명 설정을 탄력적으로 스마트하게 제어할 수 있도록 설계된 네 가지 In-Wall 제품이 있습니다. 겉보기에는 비슷해 보일지라도, 각각의 제품은 사용하는 조명의 종류와 집에 설치된 배선에 따라 작동 방식이 다릅니다.

이 가이드에서는 네 가지 제품 모두를 설명하고, 제품을 비교하며, 필요한 설치, 호환성 및 문제 해결 정보를 제공합니다.

1. Smart 조명 모듈(두 가지 버전)

이 모듈은 Philips Hue 및 그 외 Zigbee smart 조명과 함께 작동하며, 전구로 연결되는 전원을 끊지 않고도 기존 벽 스위치로 제어할 수 있습니다.

1A. 유선 벽 스위치 모듈(유선 버전)

Hue 조명을 계속 제어 범위 내에 둡니다. 기존 벽 스위치를 smart하게 만들어 Hue 조명 장면, 방/구역, 자동화를 제어하면서 동시에 smart 전구에 계속 전원이 공급되도록 합니다.

주요 특징

Hue 및 기타 호환 가능한 Zigbee smart 조명과 함께 작동합니다.

Hue Bridge가 필요합니다.

로커 스위치, 토글 스위치, 푸시 버튼 스위치와 호환됩니다.

한 번 설치하면 배터리를 교체할 필요가 없습니다.

중성선이 필요합니다

호환성 참고 사항

다음 제품과 호환되지 않습니다:

기존 회전식 조광기

결합형 콘센트/조명 스위치 플레이트

Non-smart 조명

설치 주요 특징

월 박스로 전선 연결 필요:

O 부하선 1~2개 (단일 버튼 스위치인지 이중 버튼 스위치인지에 따라 다름)

중성선

o 2x 라인선

주 전원을 연결 상태로 유지할 수 있도록 박스 내에 푸시인 4단자 커넥터가 포함되어 있습니다.

제공된 연결 커넥터에 적합한 전선 굵기와 피복 제거 길이:

· 도체 단면: 고체: 0.75~4mm²

· 피복 벗긴 도체 길이: 11mm

Hue 앱에서 온보딩 과정을 따르세요.

1B. 배터리 구동식 벽 스위치 모듈(배터리 버전)

유선 버전과 동일한 smart 조명 제어 기능을 제공하며 중성선이 필요하지 않습니다 .

주요 특징

배터리 구동식(배선 불필요), 배터리 종류: CR2450

Hue 및 기타 Zigbee smart 조명과 호환됩니다.

Hue Bridge가 필요합니다.

배터리 수명: 최소 5년 (Hue 앱에서 배터리 부족 알림 표시)

호환성 참고 사항

로커 스위치, 토글 스위치, 푸시 버튼 스위치와 호환됩니다.

조광 기능이 내장된 스위치 또는 콘센트/스위치 일체형 플레이트와는 호환되지 않습니다.

다른 스위치도 모듈에 연결된 경우 2방향/3방향 스위치 구성과 호환됩니다.

설치 주요 특징

중성선은 필요하지 않습니다 (기존 벽면 배선과 호환됩니다).

스위치를 제거하는 것을 포함한 모든 전기 작업 전에 항상 회로 차단기를 끄십시오.

제공된 푸시인 커넥터를 사용하여 smart 전구에 전원을 계속 공급하세요.

동봉된 전선을 연장하지 마십시오.

설치 중 전선이 서로 닿으면 모듈이 깜빡일 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.

Hue 앱에 추가하기 전에 물리적 설치를 완료하세요.

2. 유선 스위치(켜짐/꺼짐 또는 밝기 조절용 두 가지 버전) - smart 조명이 아닌 일반 조명용

기존 전구용으로 설계된 제품으로, 기존 전구를 Hue 생태계 내에서 제어 가능한 smart 조명으로 바꿔줍니다.

Smart 조명이 아닌 조명에 smart 켜짐/꺼짐 또는 밝기 조절 기능을 추가합니다.

주요 특징

켜짐/꺼짐 버전 → 밝기 조절이 불가능한 조명용

밝기 조절 가능 버전 → 밝기 조절 조명용

Bluetooth 지원 (제한적입니다. 여기 를 확인하세요)

(제한적입니다. 여기 를 확인하세요) Matter 호환 (조명으로)

(조명으로) 1채널 또는 2채널 버전 중 선택 가능(켜기/끄기만 가능):

1채널은 1개 조명 그룹(단일 스위치)를 제어하고, 2채널은 스위치 자체나 Hue 앱을 통해 독립적으로 2개 조명 그룹(이중 스위치)를 제어합니다. 예를 들어, 이중 스위치의 경우, 한쪽 스위치는 거실 조명을 제어하고 다른 쪽 스위치는 식당 조명을 제어합니다. 유선 dimmer switch는 현재 1채널용으로 구입 가능합니다.

호환성 참고 사항

다음과 같은 용도로는 적합하지 않습니다:

유선 스위치에 서로 다른 부하 유형을 혼합하여 사용하는 경우

회전식 dimmer switch 메커니즘

필수 배선

켜짐/꺼짐 스위치 → 중성선이 필요합니다

Dimmer switch → 중성선 유무에 관계없이 작동(중성선 사용 권장 / 중성선이 없으면 조명이 덜 밝아지고 일부 LED 전구가 제대로 작동하지 않을 수 있으므로 바이패스 콘덴서가 필요할 수 있습니다.)

밝기 조절 동작

로커 → 기존 방식으로 조명의 밝기를 낮출 수 없습니다. 하지만 Hue 앱을 통해서는 밝기 조절이 가능하며 밝기 수준이 다르게 장면을 구성할 수 있기 때문에 스위치를 눌러 밝기를 조절하는 방법으로 빛 장면을 실행할 수 있습니다.

버튼 누르기 → 길게 누름 밝기 조절 기능 지원

밝기 조절이 가능한 전구에서만 작동합니다.

설치 주요 특징

푸시인 커넥터가 필요 없습니다.

켜기/끄기 스위치(1채널)/Dimmer switch(1채널)

o 1x 부하선

o 1x 중성선

o 1x 라인선

켜기/끄기 스위치(2채널)

o 2x 부하선

o 1x 중성선

o 1x 라인선

단자대에 적합한 전선 굵기와 피복 제거 길이:

· 도체 단면: 고체: 0.75~2.5mm²

· 피복 벗긴 도체 길이: 9~10mm

3. 비교 개요

배터리 벽 스위치 모듈(Smart 조명용) 유선 벽 스위치 모듈(Smart 조명용) 유선 벽 스위치 모듈(비 smart 조명용) 지원되는 조명 Hue 및 기타 Zigbee smart 조명 Hue 및 기타 Zigbee smart 조명 전통 조명* Hue Bridge 필요 예 예 아니요. (Bridge 없이는 기능이 제한됩니다.) 여기에 체크표시) 배선 중성선이 필요 없습니다. 유선 연결, 중성선 필요 유선 온/오프: 중성선 필요 유선 조광기: 중성선 유무에 관계없이 작동합니다(중성선 사용 권장). 전원 배터리(5년 이상) 주 전원 주 전원 스위치 호환성 로커, 토글, 푸시 버튼 장면 전환 3초 이내 간격으로 최대 3개의 할당된 빛 장면을 순환합니다 조광 버튼 길게 누르기, 장면 버튼 길게 누르기, 장면 버전과 전구 종류에 따라 다릅니다. Matter 지원 아니오, Bridge를 통해서만 가능 아니오, Bridge를 통해서만 가능 예(조명으로) Bluetooth 아니요 아니요 예 (제한적) 채널 해당 없음 해당 없음 1채널 또는 2채널(켜기/끄기), 1채널(조광기) 치수 43 × 38 × 10 mm 41 × 37 × 15 mm 41 × 37 × 17 mm 방법 동영상 [링크] [링크] 1채널(조광기) 1채널 (켜기/끄기) 2채널(켜기/끄기) 설치 가이드 [링크] [링크] 1채널(조광기) 1채널 (켜기/끄기) 2채널(켜기/끄기) 설치자를 위한 애플리케이션 노트 [링크] [링크] [링크]

부하 요구 사항:

* 이 켜짐/꺼짐 스위치 모듈 은 다음과 호환됩니다:

· LED 광원(최대 400W)

• 백열등(최대 6A)

• 형광등(최대 6A)

• 초저전압 백열등(최대 6A)용 전자식 강압 변환기

또한 모터나 난방 장치와 함께 사용할 수 없습니다.

Dimmer switch 모듈은 다음과 호환됩니다.

· HV LED 광원(뒷전: 5~200W, 뒷전: 5~20W)

· 백열 전등/HV 할로겐 전등(뒷전: 20~200W, 뒷전: 20~150W)

· 초저압 백열/할로겐 전등용 전자 강압 변환기(뒷전: 5~200W, 앞전: 5~20W)

그리고 저전압 백열/할로겐 전등/모터 또는 가열 설치부가 있는 백열 전등/철심 변압기와 함께 사용할 수 없습니다.

4. 구매/설치 전:

유선 벽 스위치 모듈이 기존에 사용 중인 전등 스위치 유형과 호환되는지 확인하려면 전등 스위치의 설치 방식을 살펴보세요.

설치하는 데 중성선이 필요한 버전의 경우 사전에 정션 박스를 확인해 보는 것을 권장합니다. 월 박스 안에 중성선이 없는 경우, 국가에 따라 천장에 다른 정션 박스가 있고 그 안에 중성선이 있을 수 있습니다.

중성선이 없나요? 다음 중 하나를 선택하세요.

o 비 smart 전구의 경우: 중성선 유무에 관계 없이 작동하는 유선 조광기를 사용하거나 또는 전구를 Hue smart 조명으로 교체합니다.

o Smart 전구의 경우, 유선 스위치나 조광기 대신 배터리로 작동하는 스위치나 조광기를 사용하세요.

전기 배선함 내에 스위치 모듈이 들어갈 만큼 공간이 충분한지 확인하세요.

5. 설치 팁: (모든 유형 해당)

회로 차단기를 끄세요

설치 중에는 누구도 전원을 복구하지 못하도록 하세요.

활선은 덮어 둡니다

기존 배선의 사진을 찍으세요

설명서에 나와 있는 대로 배선 위치를 맞추십시오.

모듈의 잘못된 단자에 전선이 연결된 경우, 해당 단자에서 전선을 분리할 수 있는 방법이 있습니다. 드라이버를 홈에 넣고 살짝 밀어 전선을 분리하세요.

전기 기기는 전기 관련 기술을 갖춘 사람만이 설치하고 연결해야 합니다. 지역 규정에 따라 전문가 없이 전기 배선을 다루는 것이 금지될 수 있습니다. 자세한 사항은 해당 지역 당국이나 전기 기술자에게 문의하세요.

Hue 앱을 실행하여 QR 코드를 스캔하세요. QR 코드는 제품과 설명서에서 찾을 수 있습니다. 그런 다음 가이드에 따라 온보딩을 합니다. 단계별 설치 방법을 보여주는 동영상도 해당 페이지에서 시청할 수 있습니다. 유선 설치가 완료되면 Hue 앱으로 돌아가서 설정을 계속 진행할 수 있습니다.

6. 어떤 제품을 선택해야 할까요?

다음과 같은 경우 유선 벽 스위치 모듈을 선택하세요.

Hue 및 기타 Zigbee smart 조명을 사용합니다.

앞으로 배터리를 교체할 필요 없이 고정된 영구적 설치를 원하는 경우

다음과 같은 경우 배터리 구동식 벽 스위치 모듈을 선택하세요.

Hue 및 기타 Zigbee smart 조명을 사용합니다.

중성선이 없는 경우

더 간단한 설치를 원하는 경우

다음과 같은 경우 유선 스위치(켜짐/꺼짐 또는 조광기)를 선택하세요.

비 smart 조명을 사용하고 있고 기존 조명 및 스위치를 smart 조명/스위치로 바꾸고자 하는 경우

Matter 지원 또는 Bluetooth 백업이 필요하신가요?

Hue 생태계 내에서 smart 조명과 일반 조명을 하나의 앱으로 원활하게 제어하고 싶으신가요?

7. 문제 해결

기기에 연결할 수 없거나 작동하지 않는 경우:

설치 단계를 확인하세요 배선 작업 전에 차단기를 끄고, 설치가 완료된 후에는 다시 켜십시오. 전선이 커넥터에 완전히 연결되었는지 확인하세요. Hue 앱에서 버튼 작동 여부를 확인하세요.

지정된 방을 확인하거나 설정 > 장치 > 스위치에서 찾아보세요. 버튼 누름이 표시되지 않으면 무선 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 타사 연동 기능을 확인하세요:

타사 앱이나 파트너 통합 기능이 Hue 설정을 덮어쓰지 않도록 하세요. 앱에서 기기를 재설정하세요:

전체 할당을 취소하지 않고 기기를 초기화해 재구성합니다. 스위치를 제거한 후 다시 연결하세요.

Hue Bridge에서 기기를 삭제한 다음 다시 추가하고 평소처럼 설정하세요. 스위치 유형을 확인하세요:

기기가 올바른 스위치 유형(로커 스위치 또는 푸시 버튼 스위치)으로 설정되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 삭제하고 올바른 설정으로 다시 추가하세요.

배터리 모듈만 해당

Hue 앱에 배터리 부족 알림이 표시됩니다.

설치 과정에서 전선이 우연히 접촉되면 깜빡거릴 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.

유선 스위치만 해당

깜빡이는 조명 → 전구 종류, 부하 요구 사항 및 호환성을 확인하세요

추가적인 문의사항이 있으시면 고객지원팀으로 연락주시기 바랍니다.