Kerstverlichtingstips voor een winterwonderland thuis

10 november 2023

Kerst heeft voor velen iets magisch – tijdens het versieren van de boom en het huis haal je samen met je familie herinneringen op aan het afgelopen jaar en voorbije kerstmissen. Maak de feestdagen dit jaar nog magischer met deze verlichtingstips.

Een woonkamer met kerstversiering en blauwe, groene en rode verlichting.

Bedien de lampjes in je kerstboom met een slimme stekker

Wil je niet meer onder de boom hoeven te kruipen om de stekker van je kerstboomverlichting in het stopcontact te stoppen? Of op je tenen moeten staan om de stekker uit het stopcontact te halen als je naar bed gaat? Met een Philips Hue smart plug is dit niet meer nodig. Stop de stekker van de kerstboomverlichting in de Hue smart plug om ze eenvoudig aan en uit te kunnen zetten, zonder dat er naalden in je haar terecht komen. 

Met de Hue smart plug kun je je kerstboomverlichting net als elk ander Philips Hue lamp bedienen: via de Hue app, een slimme accessoire of je stem.

Tip: stel in de Hue app een routine in, zodat je kerstboomverlichting automatisch aan gaat vlak voor je 's ochtends wakker wordt en weer uit wordt geschakeld als je naar bed gaat.

Kerstcadeaus onder een boom, verlicht met een Hue Go slimme lamp.

Verstop een Hue Go tussen de cadeaus

Iedereen kijkt uit naar het openen van de kerstcadeaus. Maak deze schatkist onder de boom nog betovender door een Hue Go tussen de cadeaus te zetten. Laat de lamp door de takken heen naar boven schijnen voor een uniek effect in je feestversiering.

Tip: als de kinderen de cadeautjes onder de boom heel graag willen uitpakken, kun je een Hue bewegingssensor instellen naast je Hue Go. Als ze te dichtbij komen, gaan de lampen aan. Zo weten ze dat de kerstman hen in de gaten houdt.

Creëer een feestgevoel met lightstrips

Laat de traditionele lichtslingers voor wat ze zijn en gebruik in plaats daarvan lightstrips. Deze is flexibel en kun je in een slinger weven of aan de achterkant van de boom plaatsen. Zet er een bijzettafel of kastje naast en zet daar je kerstdecoraties op. Met een beetje nepsneeuw eroverheen is het helemaal af!

Tip: tik op de knop Afspelen van een scène om deze dynamisch te maken, als je de scène instelt voor de kamer. Je gekleurde lampen laten dan alle kleuren van die scène stuk voor stuk zien en voegen dynamiek toe aan je kerstversiering.

Voorzie het pronkstuk van je kerstversiering van een gezellige gloed

Een kerstdiner is niet compleet zonder een feestelijk stuk op tafel, of je nu zelf iets maakt of een boeket in de winkel haalt. Je kunt dit pronkstuk voorzien van zacht licht met een Flourish hanglamp. Het leukste van deze Flourish hanglamp is dat je uit miljoenen lichtkleuren kunt kiezen en je tafelversiering dus altijd kunt voorzien van precies de juiste kleur.

Tip: als je meerdere Philips Hue lampen hebt in je slimme verlichtingssysteem, dan heb je ze wellicht van elkaar gescheiden in overeenkomstige kamers in de Hue app. Creëer dan een zone met alle lampen van je feestdecoratie, zodat je snel een kerstsfeer kunt neerzetten in je hele huis.

Kerstversiering uitgelicht door een slimme tafellamp, die is ingesteld op groen.

Verlicht versieringen met een Iris tafellamp

De Iris tafellamp geeft zowel een subtiel achtergrondlicht als algemene verlichting, die je het beste op de muur kunt richten. Hiermee kun je je kerstversiering net dat beetje extra aandacht geven. Richt de lamp op een klein kerstdorpje of laat het over de muur achter je favoriete sneeuwmanpoppetje schijnen.

Tip: laat het sneeuwen! Hang met visdraad papieren sneeuwvlokken aan het plafond. Zorg ervoor dat ze tussen de muur en je Iris tafellamp hangen. Als het licht er dan op schijnt, zorgen de sneeuwvlokken voor mooie schaduwen op de muur erachter voor een winters effect.

Kerstversiering onder de overkapping, met slimme buitenverlichting.

Kerstideeën voor buitenverlichting om het de kerstman gemakkelijk te maken

Niets ademt meer kerst dan mooie kerstlampjes in en om je huis. En het verlicht bovendien het pad van de kerstman die de cadeautjes komt brengen. Zet grotere lampen langs de dakrand met eronder kleinere lampjes in de vorm van ijskristallen. Gebruik vooral niet alleen wit licht maar benut alle kleuren van de regenboog.

Tip: Philips Hue heeft een ruime keuze aan slimme lampen die je huis tijdens de feestdagen mooier maakt dan ooit. Neem bijvoorbeeld de Lily spots die je huis in elke denkbare kleur verlicht.

Ga voor een traditioneel thema met rood en groen en een zilverachtige blauwe scène of gebruik voor kerst een totaal ander kleurenpalet met de Philips Hue app. Het is helemaal aan jou hoe je je huis versiert voor kerst, inclusief de manier hoe je je slimme kerstlampen gebruikt.

