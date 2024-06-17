Wil je niet meer onder de boom hoeven te kruipen om de stekker van je kerstboomverlichting in het stopcontact te stoppen? Of op je tenen moeten staan om de stekker uit het stopcontact te halen als je naar bed gaat? Met een Philips Hue smart plug is dit niet meer nodig. Stop de stekker van de kerstboomverlichting in de Hue smart plug om ze eenvoudig aan en uit te kunnen zetten, zonder dat er naalden in je haar terecht komen.

Met de Hue smart plug kun je je kerstboomverlichting net als elk ander Philips Hue lamp bedienen: via de Hue app, een slimme accessoire of je stem.

Tip: stel in de Hue app een routine in, zodat je kerstboomverlichting automatisch aan gaat vlak voor je 's ochtends wakker wordt en weer uit wordt geschakeld als je naar bed gaat.