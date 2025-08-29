Slimme beveiligingscamera's vergelijken

Ondersteuning

Slimme beveiligingscamera's vergelijkingsgids

Met Hue Secure kun je zelf kiezen hoe je je woning in realtime in de gaten wilt houden, of je dat nu wilt doen met een videodeurbel bij de voordeur of een camera in je woonkamer. Gebruik deze gids om te kijken welke Secure beveiligingscamera het meest geschikt is voor jou.

Een Hue schijnwerpercamera, bedrade 2K-camera, 2K-camera op batterijen en een zwarte Hue Secure videodeurbelcamera.

Flash Sale -25%
Philips Hue Secure camera met verstraler

Philips Hue Secure camera met verstraler
End-to-end data encryptie
1080p HD-video
Wit en gekleurd licht
Wordt aangesloten op het elektriciteitsnet van je woning

309,99 €

Flash Sale -25%
Hue Secure Camera, bedraad

Hue Secure Camera, bedraad
End-to-end versleuteling
1080P HD-video
Aan te sluiten op stopcontact
Wandmontage inclusief

149,99 €

Flash Sale -25%
Hue Secure Camera, bedraad met cameravoet

Hue Secure Camera, bedraad met cameravoet
End-to-end versleuteling
1080P HD-video
Aan te sluiten op stopcontact
Cameravoet inbegrepen

169,99 €

Flash Sale -25%
Hue Secure Camera, batterij

Hue Secure Camera, batterij
End-to-end versleuteling
1080P HD-video
Werkt op batterijen
Wandmontage inclusief

179,99 €

Tot 40% korting
Secure bureaustandaard

Secure bureaustandaard
Gemaakt voor bedrade Secure camera's
Verzwaard voor stabiliteit
Verbergt draden voor een naadloze uitstraling
Verkrijgbaar in zwart of wit

49,99 €

29,99 €

Flash Sale -25%
Secure camera laagspanningskabel 3 m | Philips Hue

Secure camera laagspanningskabel 3 m | Philips Hue
Gemaakt voor Secure camera's
Te verbinden met een laagspanningssysteem
Verlengsnoer
Lengte van 3 m

29,99 €

Flash Sale -25%
Secure antivalkabel

Secure antivalkabel
Compatibel met alle Secure camera's
Gemaakt van materialen van hoge kwaliteit
Maak ongewilde verwijdering moeilijker
Aanbevolen voor camera's die boven 2 meter hoogte zijn geïnstalleerd

14,99 €

Tot 40% korting
Secure camera bevestiging met pen

Secure camera bevestiging met pen
Gemaakt voor Secure camera's
Eenvoudig buiten te installeren
Direct in stevige grond plaatsen
Ontworpen voor gebruik met laagspanningssysteem

39,99 €

23,99 €

Flash Sale -25%
Bridge

Bridge
Eenvoudige installatie
Slimme bediening
Voeg tot 50 lampen toe
Bedien je lampen met je stem

59,99 €

Flash Sale -25%
Secure Contact sensor

Secure Contact sensor
Draadloze installatie
Automatiseert je verlichting
Lange batterijduur
Montage op deuren en vensters

39,99 €

Flash Sale -25%
Secure starterkit met camera

Secure starterkit met camera
Tot 1055 lumen*
Wit en gekleurd licht
Camera en sensoren inbegrepen
Bridge meegeleverd

349,99 €

Het artikel is bijna uitverkocht

Flash Sale -25%
Buitenvoeding, 40 W

Buitenvoeding, 40 W
Verlengsnoer
Voeding tot 40 W
Zwart

49,99 €

Een zwarte Hue Secure videodeurbel.

Beveilig jouw voordeur met licht

Maak kennis met de Hue Secure videodeurbel: ontvang bewegingswaarschuwingen, kijk wie er bij je huis is met de live weergave en schakel je Philips Hue lampen in of laat ze knipperen als er iemand voor de deur staat.

Deurbel kopen

Slimme beveiligingscamera's vergelijken

Bedrade camera

Meer informatie

Camera op batterijen

Meer informatie

Schijnwerpercamera

Meer informatie

Bedrade videodeurbel

Meer informatie

2K-model beschikbaar

1080p-model beschikbaar

Beeldaspect

16:09
16:09
16:09
1:1

Ingebouwde lamp

Geschikt voor buiten

Montagebeugel

Montage op desktop, muur of plafond
Montage op muur of plafond
Wandmontage
Wandmontage

Vermogen

Aan te sluiten op stopcontact
Oplaadbare batterij
Werkt op het lichtnet
Werkt op het lichtnet

Live weergave

Nachtzicht

Tweerichtingscommunicatie

Verstuurt door beweging geactiveerde meldingen

Werkt met alle Hue lampen¹

Bekijk je videogeschiedenis²

Hou je woning in de gaten in real time

Houd je woning in de gaten in real time

Ontvang waarschuwingen rechtstreeks op je mobiele apparaat. Zie wat er gebeurt - terwijl het gebeurt - met een heldere, duidelijke live-weergave. Je Secure camera is thuis zodat jij dat niet hoeft te zijn.

Een man bekijkt een live weergave van zijn achtertuin op zijn smartphone met behulp van de Hue app.

Volledige controle over huisbeveiliging en verlichting in één app

De Hue app geeft je volledige controle over je slimme beveiliging en verlichting. Beheer Hue camera's, videodeurbellen en sensoren, ontvang direct meldingen en activeer automatiseringen of alarmen, rechtstreeks op je telefoon. Koppel met slimme lampen om de beveiliging te verbeteren en je instellingen aan te passen, allemaal in één app.

Een man zit achter zijn laptop te werken en houdt zijn voordeur in de gaten via een 2K camera.

Gebruik je stem voor handsfree bediening

Werkt met Alexa, Google Assistant en Apple Home. Vraag gewoon om je camerafeed weer te geven op een slim scherm, of er nu beweging is gedetecteerd of als je gewoon even wilt kijken.

Meer informatie over slimme woningbeveiliging

Ontdek Philips Hue Secure

Ontdek Philips Hue Secure
Ontdek het Security Center

Ontdek het Security Center
Ondersteuning vragen

Ondersteuning vragen

Vragen & antwoorden over slimme beveiligingscamera's

Hoeveel kosten slimme beveiligingscamera's meestal?

Hebben slimme beveiligingscamera's audio?

Hoe lang slaan slimme beveiligingscamera's beelden op?

Welke slimme beveiligingscamera's werken met apps voor stembediening zoals Alexa, Google Home of Apple HomeKit?

Wat is de beste slimme beveiligingscamera?

Wat is de beste deurbelcamera?

¹ Vereist een Philips Hue Bridge en ten minste één Philips Hue lamp (afzonderlijk verkrijgbaar).

² Vereist een Secure abonnement (afzonderlijk verkrijgbaar).

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

