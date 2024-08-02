Uitverkoop
Endurance bundle: Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge Pro
Personaliseer je ruimte met een Hue LED-strip Plus, Dimmer Switch en Bridge Pro. Flexibele slimme verlichting met draadloze controle die vloeiend dimt.
Huidige prijs is 146,17 €, oorspronkelijke prijs is 171,97 €
Productkenmerken
- Wit en gekleurd licht
- Flexibele en verlengbare lightstrip
- Personaliseerbare dimmer switch
- Bridge Pro makkelijke installatie
- Bedien met app, stem en accessoires
In deze bundel
1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter
Haal overal in je huis kleurrijk licht! Deze flexibele en tot 10 meter verlengbare lightstrip voor binnen past op elk oppervlak en geeft één tint wit of gekleurd licht.Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter
1 x Hue Dimmer switch (nieuwste model)
De Philips Hue dimmer switch is een handige afstandsbediening voor je slimme lampen. Zet je lampen feller, dim ze, kies lichtscènes of stel het licht in dat het beste past bij het moment van de dag. Je kunt deze slimme schakelaar gemakkelijk aan de wand plakken of de magnetische achterkant gebruiken. Of schroef de wandhouder op de muur om een bestaande lichtschakelaar te vervangen. Doordat de nieuwe wandhouder iets breder uitgevoerd is, kun je hem mooi wegwerken zonder rare rafelrandjes. En hij werkt helemaal draadloos! Haal de dimmer switch eenvoudig van de wandhouder en draag hem bij je om overal in huis je slimme lampen te bedienen. Je kunt er tot wel tien slimme lampen mee bedienen. Heb je al een Hue Bridge? Dan kun je via de Hue app de instellingen van de dimmer switch helemaal naar smaak aanpassen, precies zoals jij het wil.Dimmer switch (nieuwste model)
1 x Hue Bridge Pro
De nieuwe generatie van de Hue smart hub. Deze hub wordt aangedreven door een chip die complexe algoritmes en AI-functies kan uitvoeren en is daarmee sneller en sterker dan ooit. Maak van je lampen bewegingssensoren met MotionAware™, combineer je lampen met je beveiliging en meer.Bridge Pro
Specificaties
Productinformatie
