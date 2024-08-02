Uitverkoop
Resilience bundle: Lightstrip Plus + Sync box + Bridge Pro
Geniet van een meeslepende kijkervaring op je TV met de Hue Sync box en Bridge pro. Synchroniseer je verlichting met je tv, muziek en games met snelle reactietijd en optimale controle.
Huidige prijs is 377,97 €, oorspronkelijke prijs is 419,97 €
Wil je weten wanneer dit product weer op voorraad is?
Meld je dan aan en ontvang per e-mail een bericht. Je ontvangt maar één e-mail. Check het Philips Hue Privacybeleid voor meer informatie.
Productkenmerken
- Wit en gekleurd licht
- Flexibele en verlengbare lightstrip
- Personaliseerbare dimmer switch
- Bridge Pro makkelijke installatie
- Bedien met app, stem en accessoires
In deze bundel
1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter
Haal overal in je huis kleurrijk licht! Deze flexibele en tot 10 meter verlengbare lightstrip voor binnen past op elk oppervlak en geeft één tint wit of gekleurd licht.Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter
1 x Hue Play HDMI sync box
Maak TV-kijken, muziek beluisteren of gamen een ultieme belevenis met surround verlichting dankzij de Philips Hue HDMI Sync Box. Synchroniseer je Hue lampen met je media en ervaar hoe slimme verlichting perfect reageert op wat jij bekijkt of beluistert. Sluit je media-apparaten aan op de vier beschikbare HDMI-poorten en download de gratis mobiele Sync app die je naadloos door de installatie helpt. Eens geïnstalleerd, kan je eenvoudig je verlichting personaliseren in de app en beleef je vanaf nu elk moment nog intenser.Play HDMI sync box
1 x Hue Bridge Pro
De nieuwe generatie van de Hue smart hub. Deze hub wordt aangedreven door een chip die complexe algoritmes en AI-functies kan uitvoeren en is daarmee sneller en sterker dan ooit. Maak van je lampen bewegingssensoren met MotionAware™, combineer je lampen met je beveiliging en meer.Bridge Pro
