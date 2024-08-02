Richt je huis in met kleur en de slanke, witte Philips Hue gradient Signe vloerlamp, die meerdere kleuren samenvoegt om je muren te schilderen met kleuren die moeiteloos in elkaar vloeien.

1 x Hue Bridge Pro

De nieuwe generatie van de Hue smart hub. Deze hub wordt aangedreven door een chip die complexe algoritmes en AI-functies kan uitvoeren en is daarmee sneller en sterker dan ooit. Maak van je lampen bewegingssensoren met MotionAware™, combineer je lampen met je beveiliging en meer.