Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Signe gradient vloerlamp wit+ Bridge pro

Uitverkoop

Signe gradient vloerlamp wit+ Bridge pro

Creeër sfeer in elke ruimte met Hue Signe vloerlamp in zwart en bedien hem met de Hue Bridge Pro. Dynamische gradient verlichting met een strak, modern design.

  • Shop nu, betaal later met Klarna
  • Gratis verzending vanaf € 50,00
  • 30 dagen gratis retour
  • 2 jaar garantie
  • Veilige checkout

Productkenmerken

  • Wit en gekleurd licht
  • Kleur je muren met licht
  • Vloeiende kleurovergangen
  • Bridge Pro makkelijke installatie
  • Bedien met app, stem en accessoires
Alle productspecificaties bekijken

In deze bundel

Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Signe gradient vloerlamp

1 x Hue White and Color Ambiance Signe gradient vloerlamp

Richt je huis in met kleur en de slanke, witte Philips Hue gradient Signe vloerlamp, die meerdere kleuren samenvoegt om je muren te schilderen met kleuren die moeiteloos in elkaar vloeien.

Signe gradient vloerlamp
Close-up van de voorkant van Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

De nieuwe generatie van de Hue smart hub. Deze hub wordt aangedreven door een chip die complexe algoritmes en AI-functies kan uitvoeren en is daarmee sneller en sterker dan ooit. Maak van je lampen bewegingssensoren met MotionAware™, combineer je lampen met je beveiliging en meer.

Bridge Pro

Bundels die je misschien leuk vindt

Promo
Signe gradient vloerlamp

Hue White and Color Ambiance

Signe gradient vloerlamp

329,99 €

Promo
Gradient lightstrip 2 meter

Hue White and Color Ambiance

Gradient lightstrip 2 meter

159,99 €

Promo
Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor

44,99 €

Promo
Signe gradient tafellamp

Hue White and Color Ambiance

Signe gradient tafellamp

219,99 €

Promo
Dimmer switch (nieuwste model)

Hue

Dimmer switch (nieuwste model)

21,99 €

Promo
A60 - E27 slimme lamp (3-pack)

Hue White ambiance filament

A60 - E27 slimme lamp (3-pack)

99,99 €

Promo
GU10 - slimme spot - (3-pack)

Hue White ambiance

GU10 - slimme spot - (3-pack)

69,99 €

Promo
GU10 - slimme spot - (2-pack)

Hue White ambiance

GU10 - slimme spot - (2-pack)

49,99 €

Promo
GU10 - slimme spot - (2-pack)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - slimme spot - (2-pack)

109,99 €

Promo
GU10 - slimme spot - (3-pack)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - slimme spot - (3-pack)

159,99 €

Promo
Play tafellamp, 2-pack

Hue White and Color Ambiance

Play tafellamp, 2-pack

139,99 €

Shop Bridge-bundels
  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay