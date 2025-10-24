Dit klein knopje kan meer dan je denkt voor je slimme Hue verlichting! Met één klik schakel je jouw lampen aan of uit. En wanneer je de knop ingedrukt houdt, wordt je verlichting gedimd. En het wordt nog beter: op basis van het tijdstip van de dag, gaat je verlichting aan op de meest geschikte kleur en helderheid.