Maak je bestaande 'gewone' verlichting slim met de Philips Hue slimme stekker. Steek de Philips Hue slimme stekker in het stopcontact en sluit vervolgens je bestaande verlichting er op aan. Schakel je verlichting aan of uit met de Philips Hue Bluetooth app of zelfs met je stem. Extra functies, zoals het instellen van timers, zijn mogelijk als je verbinding maakt met de Philips Hue bridge. De Philips Hue slimme stekker heeft een onopvallend en compact formaat met aan de bovenkant een extra aan/uit-schakelaar. De stekker is voorzien van randaarde (type F), geschikt voor gebruik in Nederland en vele andere Europese landen.