Heb je gewone verlichting die je toch wilt toevoegen aan je slimme Philips Hue verlichtingssysteem? Steek dan de Philips Hue slimme stekker in het stopcontact en sluit daar vervolgens je 'gewone' lamp op aan. Zo maak je jouw bestaande verlichting ook heel eenvoudig slim. Met de slimme stekker kun je je verlichting in- en uitschakelen via de Philips Hue Bluetooth app en zelfs met je stem. Wil je meer slimme functies? Verbind de stekker dan met de Philips Hue bridge en krijg toegang tot meer uitgebreide mogelijkheden zoals het instellen van timers en nog veel meer. De Philips Hue slimme stekker is voorzien van een aardpen (type E), geschikt voor gebruik in België en Frankijk, en heeft een onopvallend compact formaat met aan de bovenkant een extra aan/uit-schakelaar.