Jouw favoriete Philips Hue scènes wanneer je dat wilt

Met de tap-schakelaar kun je met één druk op de knop vier verschillende, vooraf ingestelde lichtscènes oproepen of lampen in- en uitschakelen. Gebruik de app om je persoonlijke scènes of scènes van lichtontwerpers in te stellen. Je kunt de tap-schakelaar gebruiken zonder de Philips Hue app te openen, ook wanneer je even geen wifi hebt.