Tap schakelaar
Met één druk op de knop kun je vier favoriete lichtscènes oproepen of alle lampen tegelijk in- of uitschakelen. De tap-schakelaar is volledig draadloos en draagbaar. En je hebt geen batterijen nodig, want de schakelaar krijgt automatisch energie wanneer je op een knop drukt.
Huidige prijs is 41,99 €, oorspronkelijke prijs is 59,95 €
Productkenmerken
- Hue Bridge vereist
- Draadloze installatie
- Automatiseert je verlichting
Jouw favoriete Philips Hue scènes wanneer je dat wilt
Met de tap-schakelaar kun je met één druk op de knop vier verschillende, vooraf ingestelde lichtscènes oproepen of lampen in- en uitschakelen. Gebruik de app om je persoonlijke scènes of scènes van lichtontwerpers in te stellen. Je kunt de tap-schakelaar gebruiken zonder de Philips Hue app te openen, ook wanneer je even geen wifi hebt.
Monteren of op afstand gebruiken
Monteer de tap-schakelaar waar je maar wilt met de meegeleverde montageplaat of draag de schakelaar bij je, overal in huis. Stel voor elk moment van de dag de juiste sfeer in.
Een aanraking is voldoende, geen batterijen nodig
De tap-schakelaar werkt op kinetische energie, wat inhoudt dat je met een druk op de lichtschakelaar voldoende energie genereert om je slimme verlichting te bedienen. Een echt draadloze oplossing, zonder batterijen.
Philips Hue Bridge vereist
Dit product vereist een verbinding met de Philips Hue bridge
Compatibel met Apple HomeKit
Verbind je tap-schakelaar met de Philips Hue Bridge en je kunt alle Apple HomeKit-compatibele apparaten bedienen. Met één druk op de knop kun je bijvoorbeeld je lampen uitschakelen en tegelijkertijd de temperatuur van je slimme thermostaat verlagen.
Makkelijk aan te sluiten
In één minuut heb je alles aangesloten. Volg de instructies in de Philips Hue app en je kunt meteen aan de slag. Je kunt de standaardinstellingen van de tap-schakelaar gebruiken, maar je kunt ze ook meteen aanpassen aan je persoonlijke behoeften.
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Kunststof