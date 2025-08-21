Lichtslingers met bolvormige lampen geven je buitenruimte die klassieke, caféachtige sfeer. Jij brengt het maatwerk.
Vaak samen gekocht
Hue White and Color Ambiance
Impress buitenwandlamp
169,99 €
Hue White and Color Ambiance
Impress buitenwandlamp
149,99 €
Hue White and Color Ambiance
Impress buitenlantaarn
209,99 €
Hue White and Color Ambiance
Impress buitenlamp op sokkel
189,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lily buitenspotlamp
349,99 €
Hue White and Color Ambiance
Impress buitenwandlamp (laagspanning)
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Draagbare Go accentverlichting
89,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lily XL tuinspot
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lily buitenspotlamp
149,99 €
Hue White and Color Ambiance
Impress sokkellamp (laagspanning)
189,99 €
Hue
Buitensensor
59,99 €
Hue White and Color Ambiance
Festavia lichtslinger
219,99 €
Hue White and Color Ambiance
Dymera wandlamp voor binnen en buiten
219,99 €
Gepersonaliseerde feestvibes
Feest in kleur, ontspan in een warme gloed
Gekleurde ingebouwde LED's met Chromasync™ technologie laten deze slingers met bolvormige lampen schijnen in helder wit en gekleurd licht, perfect voor buitenfeestjes.
Muziek draaien voor een feestje? Synchroniseer ze met je liedjes en zie hoe de muziek de kleuren laat bewegen.
Als het tijd is om te ontspannen, dim je ze tot een ultralage gloed in elke tint van warm tot koelwit licht. Creëer een extra gezellige sfeer met een lichtscène of speciaal effect - bijvoorbeeld sprankelend kaarslicht.
Het licht dat de sfeer van het feest maakt
De bolvormige lampen van Festavia met hun stijlvolle, opvallende Lightguide ontwerp zijn een mooie aanvulling op je buitenruimte - of ze nu aan of uit zijn! Elke Lightguide lamp heeft een kenmerkende binnenbuis die kleur, helderheid en lichtrichting in balans brengt voor een optimaal effect. Pas ze helemaal aan zoals jij wilt: stel een verloop in van meerdere kleuren over de slinger, kies uit seizoensgebonden lichtscènes of gebruik speciale lichteffecten om de sfeer van feestjes, bijzondere gelegenheden of ontspannen momenten buiten perfect te matchen.
Gebouwd om lang mee te gaan, ongeacht het weer
Of het nu regent, zonnig is of sneeuwt, de Festavia slingers met bolvormige lampen zijn ontworpen voor het hele jaar door gebruik buiten. Je hoeft deze lampjes niet steeds in te pakken - laat ze branden voor elke gelegenheid. Elke duurzame lamp met glaslook is waterdicht, weerbestendig, splintervrij en vervangbaar - voor het geval dat!
Eenvoudige plug-and-play installatie
De Festavia lichtslingers met bolvormige lampen werken op laagspanning, wat betekent dat je ze eenvoudig kunt aansluiten op een bestaand stopcontact met de meegeleverde voeding. Er is geen ingewikkelde herbedrading nodig. Je kunt ook extra lichtslingers toevoegen aan een bestaand laagspanningssysteem en ze integreren met je andere verlichting overal in je buitenruimte.
Lichtslingers met bolvormige lampen kunnen niet achter elkaar worden verlengd, maar je kunt twee slingers aansluiten op de voeding met behulp van een T-connector die bij de slinger voor verlenging wordt geleverd.
Vragen en antwoorden
Kunnen Festavia lichtslingers met bolvormige lampen ook wit licht geven?
Kunnen Festavia lichtslingers met bolvormige lampen ook wit licht geven?
Kan ik de lampjes van Festavia lichtslingers met bolvormige lampen vervangen?
Kan ik de lampjes van Festavia lichtslingers met bolvormige lampen vervangen?
Wat is de beste manier om mijn Festavia lichtslingers met bolvormige lampen op te hangen?
Wat is de beste manier om mijn Festavia lichtslingers met bolvormige lampen op te hangen?
Zijn de lampen van glas?
Zijn de lampen van glas?
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Kunststof
Duurzaamheid
Duurzaamheid
Milieu
Milieu
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
Lichtkenmerken
Lichtkenmerken
Lichtsnoer/lightstrip
Lichtsnoer/lightstrip
Diversen
Diversen
Afmetingen en gewicht verpakking
Afmetingen en gewicht verpakking
Opgenomen vermogen
Opgenomen vermogen
Afmetingen en gewicht van product
Afmetingen en gewicht van product
Service
Service
Technische specificaties
Technische specificaties
Inhoud van de doos
Inhoud van de doos
Wat wordt ondersteund
Wat wordt ondersteund
Overig
Overig
Heb je een onderdeel nodig?
Op zoek naar vervangende onderdelen voor dit product? Vind vervangende voedingskabels, bevestigingen en meer om je lampen nieuw leven in te blazen.
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.