Eenvoudige plug-and-play installatie

De Festavia lichtslingers met bolvormige lampen werken op laagspanning, wat betekent dat je ze eenvoudig kunt aansluiten op een bestaand stopcontact met de meegeleverde voeding. Er is geen ingewikkelde herbedrading nodig. Je kunt ook extra lichtslingers toevoegen aan een bestaand laagspanningssysteem en ze integreren met je andere verlichting overal in je buitenruimte.

Lichtslingers met bolvormige lampen kunnen niet achter elkaar worden verlengd, maar je kunt twee slingers aansluiten op de voeding met behulp van een T-connector die bij de slinger voor verlenging wordt geleverd.