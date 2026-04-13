Hue Play vloerlamp groot

Nieuw
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Hue Play vloerlamp groot
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Over de Hue Play vloerlamp groot

De Play vloerlamp is de ideale eerste stap naar de wereld van Hue entertainment. Synchroniseer hem met films, games en muziek op je tv-scherm voor een kleurrijk verloop van strijkeffecten die perfect aansluiten bij wat er op het scherm gebeurt. Voeg meer Hue lampen toe aan je entertainmentruimte om te genieten van een werkelijk meeslepende surroundverlichting met nauwkeurige kleurafstemming dankzij Chromasync. De Play vloerlamp heeft een slank ontwerp van 135 cm hoog en past moeiteloos aan weerszijden van het tv-scherm, in een hoek of achter de bank, zodat je ongestoord kunt kijken.

  • RGBWWIC lichtverloopeffect
  • Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync
  • Ontworpen voor eenvoudige plaatsing
  • Verbinden via de HDMI sync box of TV-app
  • Bedienen en aanpassen met Hue Bridge

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