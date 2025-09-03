Bescherm je kostbaarste bezit, met de bedrade Hue 2K-beveiligingscamera in wit. De hoge pixeldichtheid zorgt voor haarscherpe, ultraheldere video in 2K en maakt elk detail zichtbaar, dag en nacht. Gemaakt voor gebruik binnen en buiten en uitgerust met slimme bewegingsdetectie, voor 24/7 beveiliging. Bovendien werkt het naadloos samen met je Hue verlichting om lichtalarmen te activeren of lampen in te schakelen wanneer activiteit wordt gedetecteerd. Zo wordt je hele verlichtingssysteem een slimme beveiligingspartner.