Ondersteuning
Close-up van de voorkant van LIGHTSTRIPS Philips Hue Flux connector 4-pack

Nieuw

Philips Hue Flux connector 4-pack

Eenvoudige installatie, ook voor nieuwe gebruikers. Sluit twee stukken van een Flux of ultraheldere Flux LED Strip op elkaar aan nadat je ze heb geknipt. De connector is ontworpen om twee stukken lichtstrips in een rechte lijn samen te voegen voor installatie langs een langere ruimte zonder afbreuk te doen aan de consistentie of kwaliteit van het licht. Perfect voor het gebruik van lange lichtstrips rond hele kamers, nisverlichting of getrapte plafonds.

  • Shop nu, betaal later met Klarna
  • Gratis verzending vanaf € 50,00
  • 30 dagen gratis retour
  • 2 jaar garantie
  • Veilige checkout

Productkenmerken

  • 2 stukken LED Strip koppelen
  • Verbinding in een hoek van 90 graden
  • Zorgt voor consistente verlichting
  • DIY-vriendelijk
  • Inclusief 4 hoekconnectors
Alle productspecificaties bekijken
Een producthandleiding zoeken

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Materiaal

    Kunststof

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay