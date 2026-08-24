Met een Hue starterkit kun je eenvoudig aan de slag gaan met slimme verlichting, vooral wanneer je de kit aanpast aan jouw wensen!
Verlichtingaanbiedingen en kortingen
Uitgelichte afgeprijsde verlichtingsproducten
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Bridge Pro
149,99 €
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Bridge
79,99 €
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Draagbare Go accentverlichting
99,99 €
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Play tafellamp, 2-pack
149,99 €
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Signe gradient vloerlamp
339,99 €
Signe gradient tafellamp
224,99 €
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Signe gradient vloerlamp
339,99 €
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Lily XL tuinspot
169,99 €
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Lily buitenspotlamp
359,99 €
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Dimmer switch (nieuwste model)
21,99 €
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Smart plug
39,99 €
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Hue Motion sensor
44,99 €
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