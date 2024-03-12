Welk type Philips Hue starterkit je ook hebt, de configuratie ervan is simpel. Pak je lampen, Hue Bridge en eventuele meegeleverde accessoires voor slimme verlichting erbij om je avontuur met slimme verlichting te starten.
Configuratiegids
Hoe configureer je een starterkit?
Voordat je begint met de configuratie
- Sluit je Hue Bridge aan op een stopcontact.
- Sluit de Hue Bridge aan op je Wi-Fi router met de meegeleverde Ethernet-kabel.
3. Wacht tot de eerste twee lampjes gaan branden.
4. Draai je lampen in de fittingen of bevestig de armaturen en controleer of ze op de voeding zijn aangesloten.
Een starterkit configureren
- Download de Hue app in de App Store of de Google Play Store.
- Open de Hue app. Controleer of je telefoon is verbonden met hetzelfde Wi-Fi netwerk als de Hue Bridge.
- Volg de aanwijzingen op het scherm voor het maken van een verbinding tussen je Hue Bridge en de app.
- Nadat de verbinding met je Hue Bridge tot stand is gekomen, zoekt de Hue app naar lampen. Volg de aanwijzingen op het scherm op om de configuratie te voltooien.
- Als accessoires zijn meegeleverd in je starterkit, kun je deze eenvoudig meteen toevoegen:
Lees hoe je een Hue dimmer switch configureert
Hulp nodig?
Als je hulp nodig hebt bij het configureren van je starterkit, kun je onze Veelgestelde vragen bekijken of contact opnemen met Philips Hue ondersteuning.
