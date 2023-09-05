13. juli 2023

Når du gerne vil forny dit hjems interiør, er det hurtigt nemt kun at fokusere på indretningen at stuen, soveværelserne og endda køkkenet – men badeværelset får sjældent den opmærksomhed, det fortjener. Dog er det badeværelset, der slår tonen an for din dag, når du gør dig klar om morgenen, og som hjælper dig med at gøre dig klar til sengetid om aftenen. Selv gæstetoiletter tjener vigtige formål, for de skal gerne være indbydende og kunne levere et kort pusterum fra hverdagens stress. Badeværelsets relativt lille størrelse og dets specifikke anvendelsesområder gør belysningen i rummet både vigtig og nem at opgradere.

Her er et par gode tips til badeværelsesbelysning.