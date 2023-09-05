Support
Tips til belysning på dit badeværelse

13. juli 2023

Når du gerne vil forny dit hjems interiør, er det hurtigt nemt kun at fokusere på indretningen at stuen, soveværelserne og endda køkkenet – men badeværelset får sjældent den opmærksomhed, det fortjener. Dog er det badeværelset, der slår tonen an for din dag, når du gør dig klar om morgenen, og som hjælper dig med at gøre dig klar til sengetid om aftenen. Selv gæstetoiletter tjener vigtige formål, for de skal gerne være indbydende og kunne levere et kort pusterum fra hverdagens stress. Badeværelsets relativt lille størrelse og dets specifikke anvendelsesområder gør belysningen i rummet både vigtig og nem at opgradere.

Her er et par gode tips til badeværelsesbelysning.

1. Anvend alle tre typer af belysning

Uanset hvordan dit badeværelse er indrettet, bør der indtænkes tre lag af belysning for at fremhæve rummet.

  • Omgivende belysning: det fundamentale lys, der oplyser et rum.
  • Effektbelysning: Lys, der fremhæver specifikke elementer i rummet, f.eks. detaljeret flisearbejde eller en vask i glas.
  • Arbejdslys: spotlys til specifikke aktiviteter såsom at lægge makeup eller barbering.

Én lampe er selvfølgelig ikke nok til dit badeværelse. For at få en ensartet lysfordeling skal du vælge en blanding af omgivende belysning til ensartet belysning af dit badeværelsesrum, effektbelysning til at henlede opmærksomheden på dit badeværelses æstetik og arbejdslys til de daglige rutiner. Se intelligente badeværelseslamper fra Philips Hue.

Badeværelsesspejl med spots ovenover

2. Installér spotlamper i siden

Sidemonterede spots er en af de bedste belysningsmuligheder til dit badeværelse og kan monteres på begge sider af spejlet. Du skal bare huske at montere dine spots en smule over øjenhøjde.

Tip: Hvis dit spejl er centreret over vasken, skal du montere lamper et par centimeter til venstre og højre for spejlet - relativt tæt på, hvor dit ansigt vil være, når du står foran spejlet.

Spots på siden af badeværelsesspejlet

3. Lys badekarret op

Den rigtige belysning kan påvirke din badeoplevelse og få dig til at føle dig afslappet. Vælg badeværelseslamper, der giver både direkte og indirekte lys.

Tip: Styr dine badeværelseslamper med en trådløs kontakt, og gå glad i bad. Se mulighederne for dæmpbare badeværelseslamper fra Philips Hue.

Kvinde slapper af i et badekar

4. Slip for skygger med makeup-lys foran spejlet

Tilføj et strejf af elegance med Philips Hue Adore væglampen til badeværelset, som kommer med en indbygget ring med justerbart lys. Til ekstra vægbelysning skal du tilføje lamper med klare LED-pærer på hver side af dit spejl for at oplyse dit ansigt helt. Du kan også tilføje loftslys for at undgå skygger - en vandret lampe med flere spots over dit makeupspejl vil være perfekt.

Philips Hue Adore makeup-spejl over håndvask
