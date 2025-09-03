Hue MotionAware™

Denne spændende nye funktion, der kun gælder for Hue Bridge Pro, giver dit belysningssystem mulighed for intuitivt at reagere på dine bevægelser rundt omkring i hjemmet. Ved at bruge mindst 3 lamper i samme rum kan du oprette et bevægelsesområde, der registrerer din tilstedeværelse og udløser enhver lampe, du tildeler til det. Der kræves ingen separat bevægelsessensor!