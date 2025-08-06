Datameddelelse

3. Hvordan kan du få adgang til, dele og slette data?

Du kan få adgang enten direkte eller indirekte. Med direkte adgang kan du hente dine produktdata i realtid, hvorimod du med indirekte adgang modtager dine data (som let tilgængelige data) i en bulkfil via e-mail. Du kan sende en anmodning via vores online registreringsformular og vælge den type adgang, du foretrækker. For at få direkte adgang skal du være "Admin" / "Ejer" med en Hue konto – da det giver dig adgang til alle produktdata, der genereres i din husstand.

For direkte adgang til produktdata skal du bemærke, at næsten alle vores Hue produkter (bortset fra Hue Sync box) har en Zigbee grænseflade. Zigbee protokollen er offentligt tilgængelig på https://csa-iot.org/ og giver adgang til produktdata fra Hue lamper og tilbehør – uden behov for en Philips Hue Bridge. Hvis et Hue produkt imidlertid er tilsluttet en Philips Hue Bridge, er den bedste måde at få adgang til produktdata via CLIP-grænsefladen på Philips Hue Bridge (lokalt), som vi stiller til rådighed for dig ved anmodning via vores online registreringsformular. Vi giver dig derefter en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret til at få adgang til og bruge API'en, udelukkende med henblik på at hente produktdata. Denne rettighed omfatter ikke muligheden for at underlicensere eller dele adgang med andre. Du må ikke ændre, tilpasse eller modificere API'en, kopiere, distribuere, dele, vise, offentliggøre eller overføre nogen del af den, og/eller foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller skabe afledte værker baseret på den. Denne rettighed omfatter ikke muligheden for at bruge API'en til at ændre enhedens tilstand og indstillinger (men hvis du også ønsker at gøre det, kan du selvfølgelig registrere dig for at bruge vores API til "udviklerformål" – se https://developers.meethue.com/). API'en og alt relateret materiale, herunder forbedringer eller ændringer, forbliver vores (og vores licensgiveres) ejendom og er beskyttet af lovgivningen om intellektuel ejendomsret. Du må ikke bruge API'en på nogen måde, der overtræder love eller retskendelser, eller som kan skade os eller andre. Du må ikke introducere malware, virus eller andre skadelige komponenter eller forsøge at deaktivere eller omgå sikkerhedsfunktioner i vores systemer. Bemærk venligst, at vi ikke garanterer uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri adgang til API'en.

Hvis du vil dele dine produktdata (fra Hue produkter tilsluttet en Hue Bridge) via direkte adgang med en person i Europa (en "tredjepart"), er det ikke noget problem – det er nemt! Følg blot disse enkle trin:

Trin 1: Bed tredjeparten om at besøge https://developers.meethue.com/.

Trin 2: Tredjeparten skal registrere sig og følge instruktionerne på den pågældende side.

Trin 3: Når tredjeparten er registreret, kan vedkommende ansøge om legitimationsoplysninger til cloud-to-cloud-integration.

Trin 4: For at få din tilladelse til at få adgang til dine produktdata sker følgende:

· Tredjeparten kan oprette et link til en anmodning om godkendelse

· Med dette link kan du logge ind på din Hue konto og give tredjeparten adgangstilladelse.

Trin 5: Når du har givet tilladelse, får tredjeparten adgang og kan begynde at bruge API'en til at se dine produktdata i realtid.

Du kan altid anmode om at afslutte datadelingen via din Hue konto (log ind på https://www.philips-hue.com/account).

Brugen af vores API'er til at indhente dine produktdata er reguleret af specifikke vilkår (som skal accepteres af tredjeparten i trin 2 ovenfor) for at give tredjeparten ret til at indhente dine produktdata og beskytte vores rettigheder og Hue systemet for alle Hue brugere.

Hvis du ønsker, at en tredjepart skal modtage dine data (som let tilgængelige data) via indirekte adgang, kan du give os besked ved at vælge denne mulighed i vores online registreringsformular.

Vi overfører kun produktdata og relaterede servicedata, som du anmoder om eller godkender, herunder relaterede oplysninger til brug for dem (f.eks. metadata). Vi deler ikke dine personoplysninger uden dit udtrykkelige samtykke. Du bør aftale med dem, du deler produktdata og relaterede servicedata med, at de beskytter og bruger dem ansvarligt, for eksempel at de beskytter dem med passende sikkerhedsforanstaltninger og kun bruger dem til den service, du modtager fra dem. De må ikke bruge produktdata og relaterede servicedata til at udvikle produkter, der konkurrerer med Hue produkter, og de må ikke sælge eller dele produktdata og relaterede servicedata med nogen, der ikke er autoriseret.

Du accepterer at bruge produktdata og relaterede servicedata ansvarligt og ikke dele dem på skadelige måder.

Det koster dig ikke noget at dele produktdata og relaterede servicedata.

Vil du slette dine data?

Sådan kan du gøre det, afhængigt af datatypen: