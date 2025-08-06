Support
Datameddelelse for Hue ("datameddelelse") – Europa 

Version: September 2025 

Denne datameddelelse forklarer, hvordan du kan få adgang til og dele visse data relateret til dine Hue produkter og -tjenester, herunder hvilke data der er dækket, og hvordan vi håndterer dem i Europa. Glem ikke at tjekke bilaget/bilagerne for vigtige ekstra oplysninger eller undtagelser, der måtte gælde.

Signify Netherlands B.V. er virksomheden bag Hue produkterne og tjenesterne, med hjemsted på adressen High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holland. Du kan finde flere oplysninger om os nedenfor – se afsnittet "Sådan kan du kontakte os".

Når vi bruger "du", mener vi "administrator"/"ejer" eller "autoriseret bruger" af et Hue system – se afsnit 2 i Hue betingelser for at finde ud af, om du er "administrator"/"ejer" eller "autoriseret bruger". Hvis du er en "Autoriseret bruger", har du ikke adgang til data genereret af Hue produkter og -tjenester i din husstand – bortset fra de data, der er knyttet til din egen konto – i modsætning til en "Administrator"/"Ejer", som har bredere adgangsrettigheder. Bemærk: Vi beder dig muligvis om nogle oplysninger – og en Hue konto – for at bekræfte, at du er "administrator", "ejer" eller "autoriseret bruger", når det er nødvendigt. Dette hjælper os med at beskytte dine data og sikre, at de deles med den rette person.

Vores privatlivspolitik gælder for personoplysninger, som har forrang for denne datameddelelse.

Når vi nævner bestemte termer i denne datameddelelse – såsom "Let tilgængelige data" eller "Datahaver" – bruger vi dem som defineret i EU's datalovgivning. Du kan finde en ordliste i slutningen af denne datameddelelse, der kan hjælpe med at forklare nogle af nøglebegreberne. Bare så du ved det, er disse definitioner forenklet for at gøre dem lettere at forstå, ligesom resten af denne datameddelelse. For den nøjagtige juridiske formulering kan du altid tjekke definitionerne i EUs dataforordning.

1. Hvilke data er inkluderet? (type, format, indsamlingsfrekvens og -volumen)

De data, der er omfattet af denne datameddelelse, er angivet i bilaget/bilagerne og gælder for Europa – vi bruger udtrykket "data" i denne datameddelelse for "let tilgængelige data", medmindre andet er angivet.

Vi har grupperet data i to sektioner: "Produktdata" og "Relaterede servicedata".

Tabellen nedenfor giver dig yderligere oplysninger:

 

Produktdata

Relaterede servicedata

Format

JSON

JSON

Indsamlingsfrekvens

Typisk 10-100 dataelementer om dagen, afhængigt af systemets brug

Typisk 0-100 dataelementer pr. dag, afhængigt af systemets brug

Mængde

Typisk 30-400 KB om dagen

Typisk 0-400 KB pr. dag

Kontinuerlig datagenerering i realtid

Produktdata genereres kun, når der indtræffer hændelser, eller tilstande ændres.

 

2. Hvordan opbevarer vi data?

Vi opbevarer data i op til 2 (to) år fra den dato, vi indsamler dem, medmindre vi giver dig besked om andet.

Nogle Hue produkter er indirekte i stand til at lagre data på en fjernserver. Se bilag 1 for yderligere oplysninger om hvert Hue produkt.

Data i produkter gemmes kun midlertidigt og overskrives, når en ny tilstand registreres. Der gemmes ingen historik eller logfiler på produktet.

Hvis vi opbevarer data, gør vi det på cloudbaserede servere. Vi kan overføre data til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Du kan finde flere oplysninger om dette emne i afsnittet "I hvilke tilfælde overfører vi dine data til udlandet" i vores privatlivspolitik.

3. Hvordan kan du få adgang til, dele og slette data?  

Du kan få adgang enten direkte eller indirekte. Med direkte adgang kan du hente dine produktdata i realtid, hvorimod du med indirekte adgang modtager dine data (som let tilgængelige data) i en bulkfil via e-mail. Du kan sende en anmodning via vores online registreringsformular og vælge den type adgang, du foretrækker. For at få direkte adgang skal du være "Admin" / "Ejer" med en Hue konto – da det giver dig adgang til alle produktdata, der genereres i din husstand.

For direkte adgang til produktdata skal du bemærke, at næsten alle vores Hue produkter (bortset fra Hue Sync box) har en Zigbee grænseflade. Zigbee protokollen er offentligt tilgængelig på https://csa-iot.org/ og giver adgang til produktdata fra Hue lamper og tilbehør – uden behov for en Philips Hue Bridge. Hvis et Hue produkt imidlertid er tilsluttet en Philips Hue Bridge, er den bedste måde at få adgang til produktdata via CLIP-grænsefladen på Philips Hue Bridge (lokalt), som vi stiller til rådighed for dig ved anmodning via vores online registreringsformular. Vi giver dig derefter en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret til at få adgang til og bruge API'en, udelukkende med henblik på at hente produktdata. Denne rettighed omfatter ikke muligheden for at underlicensere eller dele adgang med andre. Du må ikke ændre, tilpasse eller modificere API'en, kopiere, distribuere, dele, vise, offentliggøre eller overføre nogen del af den, og/eller foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller skabe afledte værker baseret på den. Denne rettighed omfatter ikke muligheden for at bruge API'en til at ændre enhedens tilstand og indstillinger (men hvis du også ønsker at gøre det, kan du selvfølgelig registrere dig for at bruge vores API til "udviklerformål" – se https://developers.meethue.com/). API'en og alt relateret materiale, herunder forbedringer eller ændringer, forbliver vores (og vores licensgiveres) ejendom og er beskyttet af lovgivningen om intellektuel ejendomsret. Du må ikke bruge API'en på nogen måde, der overtræder love eller retskendelser, eller som kan skade os eller andre. Du må ikke introducere malware, virus eller andre skadelige komponenter eller forsøge at deaktivere eller omgå sikkerhedsfunktioner i vores systemer. Bemærk venligst, at vi ikke garanterer uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri adgang til API'en.

Hvis du vil dele dine produktdata (fra Hue produkter tilsluttet en Hue Bridge) via direkte adgang med en person i Europa (en "tredjepart"), er det ikke noget problem – det er nemt! Følg blot disse enkle trin:

Trin 1: Bed tredjeparten om at besøge https://developers.meethue.com/.

Trin 2: Tredjeparten skal registrere sig og følge instruktionerne på den pågældende side.

Trin 3: Når tredjeparten er registreret, kan vedkommende ansøge om legitimationsoplysninger til cloud-to-cloud-integration.

Trin 4: For at få din tilladelse til at få adgang til dine produktdata sker følgende:

· Tredjeparten kan oprette et link til en anmodning om godkendelse

· Med dette link kan du logge ind på din Hue konto og give tredjeparten adgangstilladelse.

Trin 5: Når du har givet tilladelse, får tredjeparten adgang og kan begynde at bruge API'en til at se dine produktdata i realtid.

Du kan altid anmode om at afslutte datadelingen via din Hue konto (log ind på https://www.philips-hue.com/account).

 

Brugen af vores API'er til at indhente dine produktdata er reguleret af specifikke vilkår (som skal accepteres af tredjeparten i trin 2 ovenfor) for at give tredjeparten ret til at indhente dine produktdata og beskytte vores rettigheder og Hue systemet for alle Hue brugere.

Hvis du ønsker, at en tredjepart skal modtage dine data (som let tilgængelige data) via indirekte adgang, kan du give os besked ved at vælge denne mulighed i vores online registreringsformular.

Vi overfører kun produktdata og relaterede servicedata, som du anmoder om eller godkender, herunder relaterede oplysninger til brug for dem (f.eks. metadata). Vi deler ikke dine personoplysninger uden dit udtrykkelige samtykke. Du bør aftale med dem, du deler produktdata og relaterede servicedata med, at de beskytter og bruger dem ansvarligt, for eksempel at de beskytter dem med passende sikkerhedsforanstaltninger og kun bruger dem til den service, du modtager fra dem. De må ikke bruge produktdata og relaterede servicedata til at udvikle produkter, der konkurrerer med Hue produkter, og de må ikke sælge eller dele produktdata og relaterede servicedata med nogen, der ikke er autoriseret.

Du accepterer at bruge produktdata og relaterede servicedata ansvarligt og ikke dele dem på skadelige måder.

Det koster dig ikke noget at dele produktdata og relaterede servicedata.

 

Vil du slette dine data?
Sådan kan du gøre det, afhængigt af datatypen:

  • Data (som let tilgængelige data): Du kan slette din Hue konto via indstillingsmenuen i din Hue app eller på Philips Hue webstedet. Du kan også sende os en anmodning om sletning af personoplysninger.
  • For data på enheden: Udfør en fabriksnulstilling på dit Hue produkt.
  • For data, der er gemt lokalt i dine Hue applikationer: Du kan blot afinstallere applikationen.

4. Hvordan bruger vi data?

Vi forklarer i afsnit 3b i Hue betingelser, hvordan vi og vores associerede virksomheder i Signify-koncernen bruger data.  Vi deler kun data med tredjeparter som beskrevet deri.

5. Sådan kan du kontakte os

Hvis du har spørgsmål eller har brug for support, er du velkommen til at kontakte vores team via https://www.philips-hue.com/support.

Bemærk – Vi er ikke altid dataindehaveren. Hvis du bruger et tredjepartssystem til at forbinde dine Hue produkter, kan denne tredjepart blive dataindehaver i stedet for os. Du skal muligvis derefter udøve dine adgangsrettigheder hos den pågældende tredjepart. For yderligere oplysninger, se bilaget/bilagerne. 

6. Indeholder data nogen forretningshemmeligheder?

Tænk på en forretningshemmelighed som den unikke måde, vi fremstiller et produkt eller en tjenesteydelse på. Det er noget værdifuldt, som vi gerne vil beskytte, så ingen andre kan bruge det til at konkurrere med os. Nogle data kan indeholde forretningshemmeligheder. Hvis det er relevant, giver vi dig besked – og forretningshemmeligheden tilhører Signify Holding B.V.

7. Klager og tvistbilæggelse

Du har ret til at indgive klager vedrørende vores datahåndteringspraksis til den kompetente myndighed i dit bopælsland.

8. Hvor længe gælder dette?

Så længe du aktivt bruger Hue produkterne og -tjenesterne som "Admin", "Ejer" eller "Autoriseret bruger", beholder du dine adgangs- og delingsrettigheder. Dette er også baseret på, hvor længe vi opbevarer data.

Fra tid til anden kan vi opdatere denne datameddelelse, for eksempel hvis produkter, tjenester eller data ændres. Hvis vi gør det, vil vi offentliggøre den opdaterede datameddelelse på vores Philips Hue hjemmeside. 

9. Vores ordliste til dataforordningen

Se vores ordliste nedenfor for at forstå de vigtigste termer, der anvendes i denne datameddelelse. Husk: Vi har forenklet disse definitioner for at gøre dem lettere at følge. For den officielle juridiske formulering kan du altid tjekke EUs dataforordning.

a.       Tilsluttet produkt: Dette betyder blot en smart enhed – noget, der indsamler oplysninger om, hvordan du bruger den, eller hvad der foregår omkring den, og kan dele disse oplysninger enten via internettet, via et trådløst netværk eller direkte fra enheden. Når vi nævner Hue produkt I denne datameddelelse taler vi om et tilsluttet produkt.

b.       Dataholder: Dette er den part – ligesom os – der indsamler produktdata og relaterede servicedata fra dine Hue produkter eller -tjenester. Vi er dataindehaver, når vi har tilladelse til at bruge eller dele disse data, baseret på loven eller hvad vi har aftalt med dig.

c.        Europa: Denne datameddelelse gælder for brugere i Den Europæiske Union. Hvis du bruger Hue produkter og -tjenester, der er blevet gjort tilgængelige i EU, er denne datameddelelse relevant for dig.

d.       Produktdata: Dette er de oplysninger, dit Hue produkt opretter, når du bruger det – f.eks. hvornår det tændes og slukkes, eller hvor ofte du bruger det. Det er data, som produktet er designet til at dele, enten via internettet, via et trådløst netværk eller direkte fra enheden. Den kan tilgås af dig, os eller nogle gange en tredjepart.

e.       Let tilgængelige data: Dette er den type data, vi allerede har i vores cloud fra dit Hue produkt eller relaterede tjenester – f.eks. hvordan produktet bruges eller dets indstillinger. Det er data, vi gerne må tilgå og nemt kan få fat i uden komplicerede trin.

f.         Relateret service: Dette betyder de digitale dele – såsom apps eller software – som dit Hue produkt skal bruge for at fungere korrekt. Noget af det følger med produktet, når du køber det, og uden det gør dit produkt muligvis ikke, hvad det skal. Andre gange kan det blive tilføjet senere (af os eller en tredjepart) for at opgradere eller justere, hvordan dit produkt fungerer. Når vi nævner Hue tjenester eller -applikationer I denne datameddelelse taler vi om en relateret tjeneste.

g.     Relaterede servicedata: Dette er det digitale spor, der oprettes, når du bruger tjenester, der er forbundet med dit Hue produkt – f.eks. brug af appen, indstilling af rutiner eller aktivering af automatiseringer. Det omfatter ting, du gør med vilje (som at ændre en indstilling), og ting, der sker i baggrunden, mens du bruger tjenesten.

Bilag-1 Forbundne produkter (Hue produkter)

 

Produktdatatype

Mulighed for at gemme data på en fjernserver

Afbrydere

Knaptryk, batteriniveau, forbindelsesstatus, enhedskonfiguration

Ja, indirekte.

 

Bemærk: Tilsluttede produkter kan tilsluttes en cloud-backend via en gateway/bridge/kontrolanordning, f.eks. Philips Hue Bridge, enhver anden Zigbee til-IP-bridge, en Matter border-router, en Amazon Alexa-, Google Home- eller Apple Home-enhed, en smartphone-app og andre[1].

Bevægelsessensorer

Bevægelse, temperatur2, lysniveau[2], batteriniveau, forbindelsesstatus, enhedskonfiguration

Sensorer for åbning og lukning

Åbn-luk, manipulationsdetektion, batteriniveau, forbindelsesstatus, enhedskonfiguration

Lys

Tænd/sluk, dæmpningsniveau, farvetemperatur, farve, dynamik, netværksparametre, forbindelsesstatus, enhedskonfiguration

Enheder med lys og kontakter

Summen af de data, der er anført i afsnittene om lys og kontakter ovenfor

Smart plug

Tænd/sluk, netværksparametre, forbindelsesstatus, enhedskonfiguration

Klokke

Lyd til/fra, lydstyrke, lydidentifikator, varighed, forbindelsesstatus, enhedskonfiguration

Hue Bridge

Lys, rum, zone, scene, underholdningsområde, bevægelsesområde, enhed, automatisering og linkknaprelaterede indstillinger og tilstande, forbindelsestilstand, enhedskonfiguration

Ja

Kamera og dørklokke

Video-, billed- og lyddata,

Bevægelses-, objekt- og lyddetektionshændelser, batteriniveau (for batterikameraer), forbindelsesstatus, knaptryk (for dørklokke), enhedskonfiguration

Ja

Hue Sync box

Brugsdata såsom lyssynkronisering til/fra, input, tilstand, varighed; forbindelsesstatus, enhedskonfiguration

Ja

 

 

[1] Signify er ikke dataindehaver, hvis de forbundne produkter bruges med en tredjepartsgateway/bridge/styreenhed, der ikke er Philips Hue Bridge.

[2] Bevægelsessensorer er i stand til at måle temperatur og lysniveau kontinuerligt og i realtid. 

Bilag-2 Relaterede tjenester (Hue tjenester)

 

Relateret tjenestedatatype

Hue appen[3]

Data om, hvordan appen bruges til lysstyring, download af scener, oprettelse og brug, automatiseringer, Hue Secure, (underholdnings)lyssynkronisering og Hue systemkonfigurationer

Hue Sync TV app3

Brugsdata såsom lyssynkronisering til/fra, tilstand, varighed; forbindelsesstatus, appkonfiguration

PC app3

Hue Secure Cloud-tjenester3

Data om, hvordan Hue Secure tjenesterne bruges i forbindelse med til- og frakobling, livevisning og visning af videoklip, sikkerhedshændelser, herunder push-meddelelser, tidslinje, (lys)alarmer, hændelser til Hue Bridge til praktiske formål, sikkerheds- og kamerakonfigurationsindstillinger.

Generelle Hue Cloud-tjenester3

Data, der muliggør registrering af broen og tilslutning af apps og tjenester (herunder tredjepartsapps og -tjenester) via skyen til broen. Enhedsadministration, IP-adressebaseret geoplacering, konto- og hjemmerelaterede data

 

[3] Datamængden afhænger af brugerens samtykke til at indsamle valgfri analysedata.

