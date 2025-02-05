Sådan får du den bedste belysning til dit hjemme fitnessrum

Loftslys i fitnessrummet giver dig mulighed for at bade området i lys. Du skal vælge lamper, der er placeret, så der ikke er niveauforskel i forhold til loftet, da hængende lamper ikke er velegnede til et område, hvor du skal hoppe, kaste eller løbe.

De to bedste løsninger er indbygningsspots eller lysskinner. Med indbygningsspots kan du sprede lyskilderne ud over hele rummet, også selvom rummet har en ukurant form, og oplyse rummet jævnt.

Som alternativ giver lysskinner dig mulighed for at vinkle lyset til forskellige fitnesszoner. Ret en lyskilde mod hver maskine eller hver træningsgenstand, f.eks. et løbebånd eller en træningsbænk. For at få den bedste effekt kan du bruge en kombination af indbygningsspots (foran et spejl) og lysskinner (rettet mod træningsudstyr).