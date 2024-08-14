Energibesparende tips med smart lys

14. november 2022

Sætte stemningen? Tjek! Fordybe dig i TV-serier, film, spil og musik? Tjek! Spare energi? Tjek! 

Vi har altid designet vores intelligente Philips Hue belysningssystem med bæredygtighed i tankerne – fra langtidsholdbare materialer til plastikfri emballage. Hvis du spekulerer over, hvordan du kan spare energi derhjemme med intelligent Philips Hue belysning, har vi foretaget en undersøgelse, der sammenligner forskellige indstillinger for White and color ambiance pærer – og her er resultaterne.¹

Dæmp lyset for at spare energi

Diagram, der viser, hvordan dæmpet lys sparer energi

Der er en maksimal mængde energi – i watt – som dine pærer kan forbruge. Dette maksimale wattforbrug anvendes, når pærerne er indstillet til en bestemt farvetemperatur og 100 % lysstyrke. Så sparer noget så simpelt som dæmpet lys energi? Svaret er ja, og det kan gøre en stor forskel.

Ved at dæmpe pæren til 70 % af dens maksimale lysstyrke kan du reducere mængden af ​​energi, som pæren bruger, med op til 51 %.² Selv når du kun dæmper lyset en lille smule reduceres energiforbruget. For eksempel reducerer dæmpning af en pære til 90 % lysstyrke energiforbruget med op til 19 %. 

Indstil dine lys til energieffektive farver

Diagram, der viser energieffektive lysfarver

Farverigt lys kan bruges til mere end blot at sætte stemningen – det er også et af vores bedste energibesparende tips! Ved at indstille Philips Hue pærer til andre farver end hvid kan reducere energiforbruget med op til 79 %.³

Hvilken farve er mest energieffektiv? Det er blå – ikke den kølige, næsten blålige hvide, som du får i varmt til køligt hvidt lys, men den dybe blå, du ser på farvehjulet, når du leger med White and color ambiance pærer. Andre energieffektive lysfarver er i rækkefølge efter mest energieffektive: 

1. Blå
2. Rød
3. Grøn
4. Magenta
5. Cyan
6. Gul

Brug energibesparende scener

Philips Hue scenegalleriet er spækket med scener, der bruger millioner af farver, som White and color ambiance lyskilder tilbyder. Ikke alene er disse scener håndlavede af lysdesignere for at give dig den bedste atmosfære, men de kan også være energieffektive.

Lys idé: Scener er færdiglavet, så du kan bruge dem med det samme. Opret automatiseringer, der bruger disse scener, eller indstil Dimmer switches, Smart buttons og Tap dial switches til også at bruge scenerne. Når du vil være energieffektiv, er pærer og alle andre lamper på denne måde altid indstillet til den rigtige farve og lysstyrke. 

De 5 mest effektive scener

Diagram, der viser de mest energieffektive scener

Der er et par scener i Philips Hue scenegalleriet, der anses for at være de mest energieffektive muligheder. Disse fem scener er baseret på svag belysning, og mange af dem har den energieffektive lysfarve blå. 

1. Tokyo
2. Motown
3. Galaxy
4. Blodmåne
5. Begyndelser 

Disse scener kan reducere pærernes energiforbrug med over 85 %.⁴ Tokyo og Motown findes i kategorien Feststemning. Galaxy og Blodmåne er i kategorien Ro, mens Begyndelser er i kategorien Solopgang. 

De mest populære scener

Diagram, der viser de mest populære scener, og hvor energieffektive de er

Er de scener ikke lige din stil? Bare rolig – de fem mest populære scener i Philips Hue scenegalleriet er også meget energieffektive.

1. Solnedgang på savannen 
2. Tropisk tusmørke
3. Arktisk nordlys
4. Blomstrende forår
5. Soho 

Disse scener kan reducere pærernes energiforbrug med over 70 %.⁵ Den mest energieffektive scene af disse fem populære scener er Arktisk nordlys – som selvfølgelig bruger blå som en af sine primære farver. Du vil bemærke, hvordan disse scener også indeholder mange af de farver, der er de mest energieffektive lysfarver – så det er nemt at se, hvorfor de er på listen!

Få energieffektivt lys til hverdag

Diagram, der viser de mest populære scener, og hvor energieffektive de er

Selv din hverdagsbelysning kan være energieffektiv. Alle scenerne i kategorien Standarder – som er beregnet til at blive brugt hele dagen – bruger mindre energi end pærens maksimale energiforbrug. Listet efter de mest energieffektive scener:⁶

1. Natlys
2. Slap af
3. Slap af
4. Få ny energi
5. Klar og Læs (lige energieffektive)
6. Koncentrer dig

Uanset humør eller tidspunkt på dagen kan du bruge Philips Hue som din energieffektive belysningsguide.  

Vi undersøger og udforsker stadig flere måder at bruge vores intelligente belysning på til at hjælpe dig med at spare energi, så følg med på bloggen og vores sociale medier for energibesparende idéer. I mellemtiden kan du lære mere om, hvordan Philips Hue fungerer.

¹, ², ³, ⁴, ⁵, ⁶ Disse tal repræsenterer forskellen opnået i wattforbrug på nye A60 White and color ambiance E27 1100-pærer ved de specificerede indstillinger sammenlignet med 4000 K ved 100 % lysstyrke. Faktiske besparelser varierer afhængigt af produktspecifikationer og dæmpningsniveau.

