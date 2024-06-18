Du kan montere lightstrips under dine køkkenskabe og få fokuseret, stærkt lys til madlavning, klargøring af mad og opvask. LED-lightstrips er et populært valg til køkkenskabe, da de giver lys direkte over det sted, hvor du arbejder.

Inden du installerer din belysning under skabe, skal du tænke over, hvilken type køkkenbord du har. Lyset vil skinne direkte på det. Hvis du har en lys eller blank bordplade, behøver din lightstrip ikke at være lige så skarp. Bordpladen vil reflektere lyset opad. Men hvis din bordplade er mørkere eller mat, absorberer den lys, og derfor skal din lightstrip være kraftigere.

Philips Hue lightstrips giver den største fleksibilitet til belysning under køkkenskabe. Med intelligent trådløs belysning kan du skrue op og ned for lyset på din lightstrip til forskellige tidspunkter på dagen eller oplyse dit køkken med farverigt lys og sætte stemningen til en romantisk middag eller fest.