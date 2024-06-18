Support
Tips til lys under skabe

1. marts 2024

Belysning under skabe er populært, hvis du vil have ekstra lys i dit hjem på en subtil og stilfuld måde. LED lightstrips er meget efterspurgte til dette formål. De udsender ikke varme. De er energieffektive og er nemme at installere. Se, hvordan du kan bruge LED lightstrips til at få effektiv belysning under dine skabe. 

Arbejdslys vs. stemningslys

Belysning under skabe kan opfylde to forskellige behov: arbejds- eller stemningslys. Arbejdslys er dedikeret lys, der skal hjælpe dig med at fuldføre en specifik opgave, såsom at lave mad, arbejde eller læse. Stemningsbelysning er mere generel og giver generel varme og dybde i et rum. 

LED-belysning under køkkenskabe

Du kan montere lightstrips under dine køkkenskabe og få fokuseret, stærkt lys til madlavning, klargøring af mad og opvask. LED-lightstrips er et populært valg til køkkenskabe, da de giver lys direkte over det sted, hvor du arbejder.  

Inden du installerer din belysning under skabe, skal du tænke over, hvilken type køkkenbord du har. Lyset vil skinne direkte på det. Hvis du har en lys eller blank bordplade, behøver din lightstrip ikke at være lige så skarp. Bordpladen vil reflektere lyset opad. Men hvis din bordplade er mørkere eller mat, absorberer den lys, og derfor skal din lightstrip være kraftigere.

Philips Hue lightstrips giver den største fleksibilitet til belysning under køkkenskabe. Med intelligent trådløs belysning kan du skrue op og ned for lyset på din lightstrip til forskellige tidspunkter på dagen eller oplyse dit køkken med farverigt lys og sætte stemningen til en romantisk middag eller fest.

Kvinde rækker ud efter en bog på en hylde med lys under skabet.

Hvor skal man montere belysning under skabe?

Monter dine lightstrips på den kant på skabet, der er tættest på, så det giver mest muligt lys over din bordplade, i stedet for at rette dem mod dine fliser på væggen. Du kan skjule din lightstrip ved at montere den bag den nederste frontskinne på dit skab. Pas på, at skinnen ikke blokerer lysets. Test lysets placering, før du fjerner det selvklæbende tape på bagsiden og fastgør den til skabet. 

Montering af en LED lightstrip under skabe

Det er nemt at installere LED lightstrips under dine skabe, især med en Philips Hue lightstrip. Du skal hverken bore eller føre nye ledninger. Træk beskyttelsesfilmen af den selvklæbende tape på bagsiden for at fastgøre dine LED lightstrips på enhver fast overflade. Er LED lightstrip'en for lang? Klip den til den rette længde langs de stiplede linjer. Men husk, at du kan bøje den rundt om kurvede overflader, så den måske slet ikke skal afkortes.

Hvis du vil have en længere LED lightstrip hele vejen under dine køkkenskabe, kan du brug en LED lightstrip forlænger. Med Philips Hue lightstrip forlænger kan du forlænge dem helt op til 10 meter. Du skal bare forbinde dine LED lightstrips ved hjælp af de medfølgende forbindelsesstykker. 

