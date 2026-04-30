Opgrader dine kunder til Philips Hue intelligent belysning

A living room lit with soft white mood lighting using concealed LED strip lights and smart lamps, creating a relaxing ambiance.

Philips Hue: nu tilgængelig for installatører

Intelligent belysning er ikke længere en luksus – det er den nye standard. Tilbyd et intelligent belysningsøkosystem til dine kunder, der genopfinder hjemmet og løfter måden de lever på.

Opgrader dine projekter med Philips Hue — en fleksibel, fremtidsklar intelligent belysningsløsning til ethvert hjem. Skab skræddersyede stemninger, øg sikkerheden, og tilføj daglig bekvemmelighed gennem smart styring og automatiseringer. Fra renoveringer til nybyggerier tilføjer Philips Hue premium løsninger, værdi og klar differentiering til hver installation.

Hvorfor tilbyde Philips Hue?

Two images comparing bright and dimmed lighting for a dining room space using pendant lights and smart lamp.

Lys, der kan tilpasses

Hue brugere låser op for en verden af personlig belysning. Udforsk scenegallerier, udtryksfulde farvekompatible pærer, lamper og armaturer med en farvepalette på 16 millioner farver, plus justerbart varmt-til-køligt hvidt lys – inklusive fuldspektret dagslys. Med Hue appen kan kunder skabe og finjustere alle indstillinger og endda synkronisere deres lys med TV, gaming og musik for en fordybende oplevelse.

A smart lamp being controlled with a portable smart dimmer switch.

Smart styring

Måden du styre lyset på er lige så intelligent som lyset selv med Philips Hue. Styr hele belysningssystemet fra hvor som helst i Hue appen, eller brug stemmekommandoer via Smart home-assistenter for nem interaktion. Lyset kan tænde automatisk ved hjælp af smarte sensorer og vores MotionAware-teknologi eller betjenes med intelligente trådløse kontakter og endda traditionelle vægkontakter, hvilket giver total fleksibilitet.

A smart lamp being dimmed using the Hue app on a smartphone.

Planlægning og automatiseringer

For Hue brugere bliver belysning en intuitiv del af hverdagen. Gennemtænkte tidsplaner og automatiseringer former hver dag, med lys der reagerer ved solopgang og solnedgang, og rutiner tilpasset hver dag. Geofencing sikrer, at lyset byder dem velkommen hjem eller slukker, når de forlader hjemmet. Opvågnings- og soverutiner bliver gradvist lysere og blødere for at understøtte naturlige rytmer.

A home seen from the outside showing the doorway, entrance, and rooms inside the house lit with bright white light for added home security.

Smart sikkerhed, drevet af lys

Kameraer, bevægelsessensorer, dørklokker og intelligent belysning arbejder sammen for at give ubesværet ro i sindet. Lys tændes, og øjeblikkelige alarmer sendes, når aktivitet registreres. Skarpe HD live-streams, night vision og tovejslyd lader brugerne se, høre og reagere fra hvor som helst via Hue appen. Kontaktsensorer advarer dem straks, hvis døre eller vinduer åbnes, mens lys og alarmer kan aktiveres med ét tryk i appen.

A round, blue 5 year warranty logo.

Eksklusiv 5-års garanti

Hue produkter har en standardgaranti på to år, der dækker defekter og funktionsfejl, hvilket sikrer kvalitet og pålidelighed. For installatører, der køber gennem certificerede grossister, forlænges garantien til fem år, hvilket afspejler Hues tillid til certificerede fagfolk og giver kunderne ekstra tryghed og langvarig tilfredshed.

Zigbee, Wi-Fi og Bluetooth-forbindelse

Der findes flere forbindelsesteknologier, der gør et lys smart. Philips Hue bruger Zigbee-forbindelse, der gør det muligt for smarte enheder at "tale" med hinanden. Zigbee-teknologien er meget sikker, kræver minimum af strøm og virker endda selv når dit Wi-Fi er nede.

Vores praktiske sammenligningstabel hjælper dig med at forstå de forskellige forbindelsestyper:

A graphic showing the layout of a home and showing how Zigbee connectivity works between different smart lights, switches, sensors, and the Hue Bridge.

Zigbee

Wi-Fi

Bluetooth

Kræver en hub

Styr lyset, uanset hvor du er

Gør ikke dit Wi-Fi langsommere*

Fungerer selv når Wi-Fi er nede**

Styr lyset med en app

Automatiser lyset

Indstil timere

Synkroniser lyset med TV, musik og spil

Stemmestyring

Tilføj og tilpas ethvert intelligent tilbehør

Begrænset

Tilføj udendørsbelysning

A outdoor wall light being installed.

Lær Philips Hue at kende

Læs mere om fordele ved brandet og produkterne, se installations- og opsætningsvejledning og meget mere.

*Den 2-årige garantiperiode (se www.philips-hue.com/warranty) forlænges til 5 år, hvis du har brugt en installatør, der har købt kvalificerede produkter gennem de udvalgte el-grossister.

