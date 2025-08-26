Få det fulde udbytte af intelligent belysning. Tænd lyset ved bevægelse. Indstil en scene med et tryk på en knap.
Intelligent tilbehør gør ikke bare intelligent lys mere intelligent – det gør livet lettere.
Smart button
Smart button
Batteridrevet
45 mm
Mat design
Fastgøres magnetisk eller med beslag
Hue
Bridge
Nem opsætning
Intelligent lysstyring
Tilføj op til 50 lyskilder
Styr lyset med din stemme
Hue
Outdoor sensor
Trådløs installation
Batteridrevet
Tåler udendørs brug
Automatiserer dit lys
Hue
Play HDMI sync box 8K
Synkroniserer lyset med dit TV ved 8K 60 Hz og 4K 120 Hz
HDMI 2.1 certificeret
Skaber en perfekt farvesynkronisering med det, der er på din skærm
Forbind op til 10 Philips Hue lyskilder
Hue
Motion sensor
Trådløs installation
Batteridrevet
Automatiserer dit lys
Kan placeres hvor som helst
Hue
Dimmer switch
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
Tilbehør
Tap dial switch mini
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
Hue
Udendørs 100 W strømforsyning
Forlængerkabel
Strøm op til 100 W
Sort
Hue
Smart plug
Tilslut enhver lampe til dit Hue system
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Hue
Wall switch module 2-pak
Monteres bag din eksisterende vægkontakt
Tilpasset valg af scene
Styr din Hue belysning med din eksisterende vægkontakt
Kræver en Hue Bridge
Hue
Smart plug
Tilslut enhver lampe til dit Hue system
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Hue
Tap dial switch
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
Læs mere om intelligent tilbehør til hjemmet
Guide til intelligent lystilbehør
Hvad er en Hue Bridge?
Har jeg brug for en Hue Bridge?
Hvad er det bedste intelligente lystilbehør?
Hvad kan man gøre med en bevægelsessensor?
Hvad er forskellen på en kontaktsensor og en bevægelsessensor?
Hvad kan man gøre med en intelligent lyskontakt?
Hvad er en Smart plug?
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.