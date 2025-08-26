Support
Hue Bridge Pro og Hue Bridge intelligente lysstyringssystemer til hjemmet.

Intelligent tilbehør

Få det fulde udbytte af intelligent belysning. Tænd lyset ved bevægelse. Indstil en scene med et tryk på en knap.
Intelligent tilbehør gør ikke bare intelligent lys mere intelligent – det gør livet lettere.

Sort

Sort

(12)

Hvid

Hvid

(11)

Nærbillede af forsiden af Smart button

Smart button

Smart button
Batteridrevet
45 mm
Mat design
Fastgøres magnetisk eller med beslag
Nærbillede af forsiden af Bridge

Hue

Bridge
Nem opsætning
Intelligent lysstyring
Tilføj op til 50 lyskilder
Styr lyset med din stemme
Nærbillede af forsiden af Outdoor sensor

Hue

Outdoor sensor
Trådløs installation
Batteridrevet
Tåler udendørs brug
Automatiserer dit lys
Nærbillede af forsiden af Play HDMI sync box 8K

Hue

Play HDMI sync box 8K
Synkroniserer lyset med dit TV ved 8K 60 Hz og 4K 120 Hz
HDMI 2.1 certificeret
Skaber en perfekt farvesynkronisering med det, der er på din skærm
Forbind op til 10 Philips Hue lyskilder
Nærbillede af forsiden af Motion sensor

Hue

Motion sensor
Trådløs installation
Batteridrevet
Automatiserer dit lys
Kan placeres hvor som helst
Nærbillede af forsiden af Dimmer switch

Hue

Dimmer switch
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
Nærbillede af forsiden af Tap dial switch mini

Tilbehør

Tap dial switch mini
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
Nærbillede af forsiden af Udendørs 100 W strømforsyning

Hue

Udendørs 100 W strømforsyning
Forlængerkabel
Strøm op til 100 W
Sort
Nærbillede af forsiden af Smart plug

Hue

Smart plug
Tilslut enhver lampe til dit Hue system
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Nærbillede af forsiden af Wall switch module 2-pak

Hue

Wall switch module 2-pak
Monteres bag din eksisterende vægkontakt
Tilpasset valg af scene
Styr din Hue belysning med din eksisterende vægkontakt
Kræver en Hue Bridge
Nærbillede af forsiden af Smart plug

Hue

Smart plug
Tilslut enhver lampe til dit Hue system
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Nærbillede af forsiden af Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
Læs mere om intelligent tilbehør til hjemmet

Hue Bridge Pro og Hue Bridge intelligente lysstyringssystemer til hjemmet. En person, der styrer Philips Hue intelligent belysning ved hjælp af Hue appen på en smartphone. En hvid Philips Hue Smart button placeret på et bord ved siden af en bærbar computer.

Købsguide til Hue Bridge

Bridge eller Bridge Pro? Her er alt, hvad du behøver at vide om Hue intelligente lyshubs, så du kan træffe det rigtige valg til din opsætning.
En person, der styrer Philips Hue intelligent belysning ved hjælp af Hue appen på en smartphone.

Sådan tilføjer du intelligent lystilbehør til Philips Hue systemer

Få mere at vide om at føje dit intelligente tilbehør til dit intelligente Philips Hue belysningssystem.
En hvid Philips Hue Smart button placeret på et bord ved siden af en bærbar computer.

Sådan installeres en Philips Hue Smart button

Lær, hvordan du installerer Smart buttons og intelligente kontakter for at få fuldstændig, tilpasselig kontrol over intelligent belysning i hele dit hjem.

Guide til intelligent lystilbehør

Hvad er en Hue Bridge?

Har jeg brug for en Hue Bridge?

Hvad er det bedste intelligente lystilbehør?

Hvad kan man gøre med en bevægelsessensor?

Hvad er forskellen på en kontaktsensor og en bevægelsessensor?

Hvad kan man gøre med en intelligent lyskontakt?

Hvad er en Smart plug?

