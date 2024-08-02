Tilbud
Bundle: 3 x Play light bar + Bridge Pro
Lys dine vægge op i alle farver med tre Hue Play light bars i sort og en Bridge Pro. Perfekt til fordybende underholdning og dynamisk omgivelseslys.
Nuværende pris er 1.995,30 kr., oprindelig pris er 2.217,00 kr.
- Køb nu, betal senere med Klarna
- Fri fragt over 500 kr.
- 30 dages gratis retur
- 2-3 dages levering
- Sikker checkout
Produkt højdepunkter
- Hvidt og farvet lys
- Oplyser vægge
- Fordybende effekt
- Tilføj 150+ lys og tilbehør
- 2000-6500 K
I denne pakke
1 x Hue White and color ambiance Play light bar 2-pak
Skab en levende atmosfære med Hue Play. Vælg mellem 16 millioner farver. Læg den på gulvet, lad den stå på kabinettet, eller monter den på bagsiden af TV'et, og farvelæg din væg med lys.Play light bar 2-pak
1 x Hue White and color ambiance Play light bar extension
Gør den levende atmosfære endnu mere spændende med Hue Play extension. Du kan opleve forskellige lyseffekter med 16 millioner farver. Læg den på gulvet, lad den stå på et kabinet, eller monter den på bagsiden af TV'et, og mal din væg med lys.Play light bar extension
1 x Hue Bridge Pro
Den næste generation af Hue smart hub. Med en chip, der kan køre komplekse algoritmer, og AI-drevne funktioner er den hurtigere og stærkere end nogensinde før. Omdan dine lys til bevægelsessensorer med MotionAware™, byg bro mellem dine sikkerhedsfunktioner og dine lys og meget mere.Bridge Pro
Specifikationer
Produktoplysninger
Produktoplysninger
Bundles, du måske vil synes om
Hue White and color ambiance
Signe gradient gulvlampe
2.479,00 kr.
Hue White and color ambiance
Ambiance gradient lightstrip 2 m
1.199,00 kr.
Hue
Motion sensor
339,00 kr.
Hue White and color ambiance
Signe gradient bordlampe
1.649,00 kr.
Hue
Dimmer switch
169,00 kr.
Hue White ambiance
GU10 - spots - 3-pak
529,00 kr.
Hue White ambiance
GU10 - spots - 2-pak
379,00 kr.
Hue White and color ambiance
GU10 - spots - 2-pak
829,00 kr.
Hue White and color ambiance
GU10 - spots - 3-pak
1.199,00 kr.
Hue White and color ambiance
Play light bar 2-pak
1.049,00 kr.