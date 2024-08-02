I denne pakke

1 x Hue White and color ambiance Play light bar 2-pak Skab en levende atmosfære med Hue Play. Vælg mellem 16 millioner farver. Læg den på gulvet, lad den stå på kabinettet, eller monter den på bagsiden af TV'et, og farvelæg din væg med lys. Play light bar 2-pak

1 x Hue White and color ambiance Play light bar extension Gør den levende atmosfære endnu mere spændende med Hue Play extension. Du kan opleve forskellige lyseffekter med 16 millioner farver. Læg den på gulvet, lad den stå på et kabinet, eller monter den på bagsiden af TV'et, og mal din væg med lys. Play light bar extension