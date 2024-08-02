Support
Bundle: 3 x Play light bar + Bridge Pro

Lys dine vægge op i alle farver med tre Hue Play light bars i sort og en Bridge Pro. Perfekt til fordybende underholdning og dynamisk omgivelseslys.

Produkt højdepunkter

  • Hvidt og farvet lys
  • Oplyser vægge
  • Fordybende effekt
  • Tilføj 150+ lys og tilbehør
  • 2000-6500 K
I denne pakke

Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance Play light bar 2-pak

1 x Hue White and color ambiance Play light bar 2-pak

Skab en levende atmosfære med Hue Play. Vælg mellem 16 millioner farver. Læg den på gulvet, lad den stå på kabinettet, eller monter den på bagsiden af TV'et, og farvelæg din væg med lys.

Play light bar 2-pak
Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance Play light bar extension

1 x Hue White and color ambiance Play light bar extension

Gør den levende atmosfære endnu mere spændende med Hue Play extension. Du kan opleve forskellige lyseffekter med 16 millioner farver. Læg den på gulvet, lad den stå på et kabinet, eller monter den på bagsiden af TV'et, og mal din væg med lys.

Play light bar extension
Nærbillede af forsiden af Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Den næste generation af Hue smart hub. Med en chip, der kan køre komplekse algoritmer, og AI-drevne funktioner er den hurtigere og stærkere end nogensinde før. Omdan dine lys til bevægelsessensorer med MotionAware™, byg bro mellem dine sikkerhedsfunktioner og dine lys og meget mere.

Bridge Pro

