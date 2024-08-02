1 x Hue White and color ambiance Play light bar 2-pak

Oplys din stue med et væld af farver med disse elegante Play light bar i hvid. Denne Play light bar 2-pak, med to lysskinner og strømforsyning, kan stilles oprejst, ligges vandret og placeres på bagsiden af dit TV med de medfølgende beslag. Du kan tilslutte op til tre Play light bars til én strømforsyningen.