Bundle: 2 x Play light bar + Bridge Pro
Lys dine vægge op i alle farver med to Hue Play light bars i hvid og en Hue Bridge Pro. Intelligent omgivende lys til TV, spil eller indretning med optimal kontrol.
Nuværende pris er 1.555,20 kr., oprindelig pris er 1.728,00 kr.
- Køb nu, betal senere med Klarna
- Fri fragt over 500 kr.
- 30 dages gratis retur
- 2-3 dages levering
- Sikker checkout
Produkt højdepunkter
- Hvidt og farvet lys
- Oplyser vægge
- 2000-6500 K
- Tilføj 150+ lys og tilbehør
- Styr med app, stemme eller tilbehør
I denne pakke
1 x Hue White and color ambiance Play light bar 2-pak
Oplys din stue med et væld af farver med disse elegante Play light bar i hvid. Denne Play light bar 2-pak, med to lysskinner og strømforsyning, kan stilles oprejst, ligges vandret og placeres på bagsiden af dit TV med de medfølgende beslag. Du kan tilslutte op til tre Play light bars til én strømforsyningen.Play light bar 2-pak
1 x Hue Bridge Pro
Den næste generation af Hue smart hub. Med en chip, der kan køre komplekse algoritmer, og AI-drevne funktioner er den hurtigere og stærkere end nogensinde før. Omdan dine lys til bevægelsessensorer med MotionAware™, byg bro mellem dine sikkerhedsfunktioner og dine lys og meget mere.Bridge Pro
Specifikationer
Produktoplysninger
Produktoplysninger
