Tilbud
Bundle: Ambiance gradient lightstrip + Bridge Pro
Skab en fantastisk stemning med en Ambiance gradient lightstrip og Bridge Pro. Smukke blandinger af farver, der kan tilpasses, og som vækker dit rum til live med intelligent styring via Hue appen.
Nuværende pris er 1.596,30 kr., oprindelig pris er 1.878,00 kr.
Produkt højdepunkter
- Hvidt og farvet lys
- Blander farver jævnt
- Tilføj 150+ lys og tilbehør
- Op til 1800 lumen
- Styring med app, stemme eller tilbehør
I denne pakke
1 x Hue White and color ambiance Ambiance gradient lightstrip 2 m
Med gradient teknologi blander denne lightstrip forskellige farver af lys sammen på én gang. Den kan bøjes og forlænges op til 10 meter, så du kan tilføje en strålende blanding af farver til ethvert rum.Ambiance gradient lightstrip 2 m
1 x Hue Bridge Pro
Den næste generation af Hue smart hub. Med en chip, der kan køre komplekse algoritmer, og AI-drevne funktioner er den hurtigere og stærkere end nogensinde før. Omdan dine lys til bevægelsessensorer med MotionAware™, byg bro mellem dine sikkerhedsfunktioner og dine lys og meget mere.Bridge Pro
Specifikationer
