Nærbillede af forsiden af Bundle: Ambiance gradient lightstrip + Bridge Pro

Bundle: Ambiance gradient lightstrip + Bridge Pro

Skab en fantastisk stemning med en Ambiance gradient lightstrip og Bridge Pro. Smukke blandinger af farver, der kan tilpasses, og som vækker dit rum til live med intelligent styring via Hue appen.

Produkt højdepunkter

  • Hvidt og farvet lys
  • Blander farver jævnt
  • Tilføj 150+ lys og tilbehør
  • Op til 1800 lumen
  • Styring med app, stemme eller tilbehør
I denne pakke

Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance Ambiance gradient lightstrip 2 m

1 x Hue White and color ambiance Ambiance gradient lightstrip 2 m

Med gradient teknologi blander denne lightstrip forskellige farver af lys sammen på én gang. Den kan bøjes og forlænges op til 10 meter, så du kan tilføje en strålende blanding af farver til ethvert rum.

Ambiance gradient lightstrip 2 m
Nærbillede af forsiden af Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Den næste generation af Hue smart hub. Med en chip, der kan køre komplekse algoritmer, og AI-drevne funktioner er den hurtigere og stærkere end nogensinde før. Omdan dine lys til bevægelsessensorer med MotionAware™, byg bro mellem dine sikkerhedsfunktioner og dine lys og meget mere.

Bridge Pro

