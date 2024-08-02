Tilbud
Bundle: Solo lightstrip 10m + Bridge Pro
Forvandl dit rum med en Hue Solo lightstrip og Bridge Pro. Intelligent styring, justerbare farver, og problemfri integration i ethvert rum.
Nuværende pris er 1.596,30 kr., oprindelig pris er 1.878,00 kr.
- Køb nu, betal senere med Klarna
- Fri fragt over 500 kr.
- 30 dages gratis retur
- 2-3 dages levering
- Sikker checkout
Produkt højdepunkter
- Hvidt og farvet lys
- Fleksibel LED-strip, der kan forlænges
- RGBWW LED'er og op til 1700 lumen
- Tilføj 150+ lys og tilbehør
- Tilføj 150+ lys og tilbehør
I denne pakke
1 x Lightstrips Solo lightstrip
Forvandl dit hjem og dit humør med en strålende lysoplevelse. Den 10 meter lange Philips Hue Solo lightstrip er nem at installere og giver et betagende lysudbytte på 1700 lumen, der gør dit hjem lysere. Oplyst af RGBWW-LED'er giver denne lightstrip rene farver og rent hvidt lys. Den er designet med sikkerhed for øje. Det giver dig mulighed for at interagere med lightstrip'en på en behagelig måde. Alle Philips Hue lightstrips leveres med 2 års garanti.Solo lightstrip
1 x Hue Bridge Pro
Den næste generation af Hue smart hub. Med en chip, der kan køre komplekse algoritmer, og AI-drevne funktioner er den hurtigere og stærkere end nogensinde før. Omdan dine lys til bevægelsessensorer med MotionAware™, byg bro mellem dine sikkerhedsfunktioner og dine lys og meget mere.Bridge Pro
Bundles, du måske vil synes om
Hue White and color ambiance
Signe gradient gulvlampe
2.479,00 kr.
Hue White and color ambiance
Ambiance gradient lightstrip 2 m
1.199,00 kr.
Hue
Motion sensor
339,00 kr.
Hue White and color ambiance
Signe gradient bordlampe
1.649,00 kr.
Hue
Dimmer switch
169,00 kr.
Hue White ambiance
GU10 - spots - 3-pak
529,00 kr.
Hue White ambiance
GU10 - spots - 2-pak
379,00 kr.
Hue White and color ambiance
GU10 - spots - 2-pak
829,00 kr.
Hue White and color ambiance
GU10 - spots - 3-pak
1.199,00 kr.
Hue White and color ambiance
Play light bar 2-pak
1.049,00 kr.