Nærbillede af forsiden af Bundle: Solo lightstrip 10m + Bridge Pro

Bundle: Solo lightstrip 10m + Bridge Pro

Forvandl dit rum med en Hue Solo lightstrip og Bridge Pro. Intelligent styring, justerbare farver, og problemfri integration i ethvert rum.

Produkt højdepunkter

  • Hvidt og farvet lys
  • Fleksibel LED-strip, der kan forlænges
  • RGBWW LED'er og op til 1700 lumen
  • Tilføj 150+ lys og tilbehør
I denne pakke

Nærbillede af forsiden af Lightstrips Solo lightstrip

1 x Lightstrips Solo lightstrip

Forvandl dit hjem og dit humør med en strålende lysoplevelse. Den 10 meter lange Philips Hue Solo lightstrip er nem at installere og giver et betagende lysudbytte på 1700 lumen, der gør dit hjem lysere. Oplyst af RGBWW-LED'er giver denne lightstrip rene farver og rent hvidt lys. Den er designet med sikkerhed for øje. Det giver dig mulighed for at interagere med lightstrip'en på en behagelig måde. Alle Philips Hue lightstrips leveres med 2 års garanti.

Solo lightstrip
Nærbillede af forsiden af Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Den næste generation af Hue smart hub. Med en chip, der kan køre komplekse algoritmer, og AI-drevne funktioner er den hurtigere og stærkere end nogensinde før. Omdan dine lys til bevægelsessensorer med MotionAware™, byg bro mellem dine sikkerhedsfunktioner og dine lys og meget mere.

Bridge Pro

