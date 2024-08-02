1 x Lightstrips Solo lightstrip

Forvandl dit hjem og dit humør med en strålende lysoplevelse. Den 10 meter lange Philips Hue Solo lightstrip er nem at installere og giver et betagende lysudbytte på 1700 lumen, der gør dit hjem lysere. Oplyst af RGBWW-LED'er giver denne lightstrip rene farver og rent hvidt lys. Den er designet med sikkerhed for øje. Det giver dig mulighed for at interagere med lightstrip'en på en behagelig måde. Alle Philips Hue lightstrips leveres med 2 års garanti.