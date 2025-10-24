Udendørs 40 W strømforsyning
Kom godt i gang med dit udendørs belysningssytem med denne udendørs strømforsyning, som gør det muligt at tilslutte op til 40W. Tilslut maks. 35 meter ledning til hver lavspændings strømforsyning. Det samlede wattforbrug for alle tilsluttede lavspændings udendørslamper må være op til 40W pr. strømforsyning.
Nuværende pris er 299,00 kr.
Produkt højdepunkter
- Forlængerkabel
- Strøm op til 40 W
- Sort
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Syntetisk