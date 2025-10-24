Kom godt i gang med dit udendørs belysningssytem med denne udendørs strømforsyning, som gør det muligt at tilslutte op til 40W. Tilslut maks. 35 meter ledning til hver lavspændings strømforsyning. Det samlede wattforbrug for alle tilsluttede lavspændings udendørslamper må være op til 40W pr. strømforsyning.