A67 - E27 pære - 1600lm
Få klart, blødt lys i garagen, køkkenet eller i et helt tredje rum med en Philips Hue White pære med et lysudbytte på hele 1600 lumen (svarende til 100 watt) og trådløs dæmpning. Opret forbindelse til en Hue Bridge, og få adgang til alle funktioner af intelligente belysning.
Nuværende pris er 139,30 kr., oprindelig pris er 199,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Op til 1600 lumen*
- Kraftfuldt, klart hvidt lys
- Kan styres via Bluetooth
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
67x131