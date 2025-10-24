Adore indbygningsspot til badeværelset
Med Philips Hue White ambiance lampe til badeværelse som en del af dit Phillips Hue system, vil du opleve, hvordan lyset hjælper dig med at få energi, koncentrere dig, læse eller slappe af. Med en Hue Dimmer switch kan du nemt skabe den perfekte stemning til enhver lejlighed.
Nuværende pris er 159,95 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Lysdæmperkontakt medfølger
- GU10
- Chrome
- Intelligent styring med Hue Bridge*
Specifikationer
Design og finish
Farve
Krom
Materiale
Syntetisk