Support
Nærbillede af forsiden af Hue White ambiance Adore oplyst badeværelsesspejl

Adore oplyst badeværelsesspejl

Med det store, runde Adore badeværelsesspejl gør du morgen- og aftenrutinerne til en fornøjelse foran en ring af varm til køligt hvidt lys. Brug den medfølgende Hue Dimmer switch eller Bluetooth-appen til at oprette forbindelse til en Hue Bridge og få adgang til samtlige belysningsfunktioner.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White ambiance
  • Integreret LED
  • Bluetooth-betjening via app
  • Hue Lysdæmperkontakt medfølger
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
Se alle produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Hvid

  • Materiale

    Metal

Holdbarhed

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay