Adore oplyst badeværelsesspejl
Med det store, runde Adore badeværelsesspejl gør du morgen- og aftenrutinerne til en fornøjelse foran en ring af varm til køligt hvidt lys. Brug den medfølgende Hue Dimmer switch eller Bluetooth-appen til at oprette forbindelse til en Hue Bridge og få adgang til samtlige belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 1.899,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal