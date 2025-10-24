Support
Nærbillede af forsiden af Hue White ambiance Adore spot til badeværelse

Adore spot til badeværelse

Oplys dit rum med spotlyset Philips Hue White ambiance Adore. Med den varme til kølige belysning og de indbyggede belysningsløsninger Få ny energi, Koncentrer dig, Læs og Slap af kan du tilpasse belysningen til formålet. Lyskilden kan styres med det samme via Bluetooth eller den medfølgende Hue Dimmer switch. Få adgang til flere intelligente belysningsfunktioner med en Hue Bridge.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White ambiance
  • GU10 LED pære medfølger
  • Bluetooth-betjening via app
  • Hue Lysdæmperkontakt medfølger
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
