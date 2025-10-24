Adore spot til badeværelse
Oplys dit rum med spotlyset Philips Hue White ambiance Adore. Med den varme til kølige belysning og de indbyggede belysningsløsninger Få ny energi, Koncentrer dig, Læs og Slap af kan du tilpasse belysningen til formålet. Lyskilden kan styres med det samme via Bluetooth eller den medfølgende Hue Dimmer switch. Få adgang til flere intelligente belysningsfunktioner med en Hue Bridge.
Nuværende pris er 599,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal