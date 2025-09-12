Adore væglampe til badeværelset
Anvend Philips Hue White ambiance Adore badeværelsesspejl i dit badeværelse og oplev, hvordan den hjælper dig med at få energi, koncentrere dig, læse og slappe af. Med en Hue Dimmer switch kan du nemt skabe den rigtige atmosfære til enhver lejlighed.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Lysdæmperkontakt medfølger
- Integreret LED
- Chrome
- Intelligent styring med Hue Bridge*
IP44, passer perfekt til dit badeværelse
Dette badeværelseslys fra Philips er specielt designet til fugtige miljøer. Det blev testet nøje for at sikre god vandbestandighed. IP-niveau er beskrevet med to tal. det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Dette badeværelseslys er designet med IP44: det er beskyttet mod vandsprøjt, dette produkt er det mest almindelige og er ideelt til badeværelsesbrug.
Læs
Brug tiden i badekarret til at læse i dit foretrukne blad. Brug det rette hvide lys til at få de perfekte læseforhold.
Få ny energi
Spring morgenkaffen over og gør dig klar til dagen med køligt, hvidt dagslys, der hjælper dig til at få energi i krop og sind. Perfekt til de øjeblikke, hvor du har brug for et ekstra boost under bruseren.
Slap af
Lad dig omslutte af boblerne i dit badekar og læn dig tilbage omgivet af blødt, hvidt lys. Det afslappende hvide lys vil hjælpe dig med at slappe af om aftenen og sove bedre om natten.
Nem og trådløs betjening med Hue Dimmer Switch
Med en Philips Hue Dimmer Switch, der er klar til brug, kan du skrue op og ned for lysstyrken uden en kablet installation.
Koncentrer dig
I de tidlige morgentimer er det nødvendigt med præcision og koncentration. Med finjusteret, klart, hvidt lys kan du udføre dine morgenritualer uden besvær, uanset om du skal lægge en perfekt makeup eller trimme skægget.
Fuld styring fra din smartenhed med Hue Bridge
Slut Philips Hue lyskilderne til en Bridge for at åbne op for systemets uendelige muligheder.
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Krom
Materiale
Syntetisk