Adore væglampe til badeværelset
Med væglampen Philips Hue White ambiance Adore går klassisk design og moderne funktionalitet op i en højere enhed. Tilpas belysningen til formålet med belysningsløsningerne Læs, Slap af, Få ny energi og Koncentrer dig, og få kontrol med det samme via Bluetooth eller den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Philips Hue Bridge, og få adgang til flere funktioner. Monter armaturet vandret over et spejl, eller monter to lodret på hver side for at få ekstra belysning.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Forbindes med en trådløs Hue Dimmer switch, som giver enkel trådløs styring
Få fuld kontrol over din Philips Hue belysning med den trådløse Hue Dimmer switch, som gør det muligt at tænde eller slukke for lyset, skifte mellem fire forskellige belysningsløsninger og dæmpe det til den ønskede lysstyrke. Den er nem og hurtig at montere: du skal bare forbinde kontakten med lampen eller pæren og placere kontakten, hvor du har lyst. Så nemt er det.
Betjen op til 10 lyskilder med Bluetooth appen
Med Hue Bluetooth appen kan du betjene dine intelligente Hue lyskilder i ét enkelt rum i dit hjem.Tilføj op til 10 intelligente lyskilder, og betjen dem alle med et enkelt tryk på din smartphone.
Styr lyskilderne med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den parres med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhed. Med enkle stemmekommandoer kan du betjene alle lyskilder i ét rum eller blot en enkelt lampe.
Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys
Disse pærer og lamper giver forskellige toner af varmt til køligt hvidt lys. Med komplet lysdæmpning fra stærk til dæmpet natlys kan du regulere belysningen til den perfekte tone og lysstyrke til dine daglige behov.
Få perfekte belysningsløsninger til dine daglige aktiviteter
Gør hverdagen lettere og mere behagelig med fire forudindstillede belysningsløsninger, der er udviklet specielt til hverdagens opgaver: Få energi, koncentrer dig, læs og slap af. De to scener i kølige nuancer, Energize og Concentrate, hjælper dig med at komme i gang om morgenen og bevare fokus, mens de varmere scener, Read og Relax, hjælper dig med at nyde en god bog eller slappe af.
Få adgang til alle funktionerne til intelligent belysning med Hue Bridge
Hue Bridge giver adgang til de funktioner, der gør intelligent belysning virkelig intelligent – styring væk fra hjemmet, stemmestyring, automatiseret belysning og meget mere. Føj en Hue Bridge til din opsætning for at skabe fordybende oplevelser, drage fordel af en sikker og pålidelig teknolog med mere. Hue Bridge er nøglen til intelligent belysning, som du aldrig har oplevet det før.
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal