Nærbillede af forsiden af Hue White ambiance Being loftslampe

Being loftslampe

Nyd den diskrete glød fra loftslampen Philips Hue White ambiance Being i sort. De tynde aluminiumcirkler kaster et varmt til køligt hvidt lys i tre retninger, og lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Philips Hue Bridge, og få adgang til samtlige intelligente belysningsfunktioner.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White ambiance
  • Integreret LED
  • Bluetooth-betjening via app
  • Hue Lysdæmperkontakt medfølger
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
    Sort

    Metal

