Being loftslampe
Nyd den diskrete glød fra loftslampen Philips Hue White ambiance Being i hvid. De tynde aluminiumcirkler kaster et varmt til køligt hvidt lys i tre retninger, og lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Philips Hue Bridge, og få adgang til samtlige intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 1.199,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal