Buratto enkelt spot
Philips Hue White ambiance Buratto spot leveres med en Dimmer switch og en White ambiance GU10 LED pære, der hjælper dig med at slappe af, læse, koncentrere dig og samle energi. Nyd det naturlige hvide lys, der tilpasser sig dine daglige rutiner.
Nuværende pris er 599,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Hue Bridge aktiveret
- Lysdæmperkontakt medfølger
- GU10
- White
- Intelligent styring med Hue Bridge*
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal