E27 dobbeltpakke
To hvide pærer til stemningsbelysning giver hvidt lys fra varmt til køligt. Styr dem øjeblikkeligt via Bluetooth eller med stemmen. Slut dem til en Hue Bridge, der giver adgang til flere funktioner.
Nuværende pris er 339,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Varmt til køligt hvidt lys
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
60x110